Marsberg: Hunde aus Tierschutz nach drei Tagen wieder allein

Marsberg. Sie waren vermittelt, nach drei Tagen wurden sie wieder zurückgegeben Der Tierschutzverein Marsberg braucht dringend Hilfe für zwei Schäferhunde.

Der Tierschutzverein Marsberg braucht dringend Hilfe für zwei Schäferhunde. Sie stammen aus einer Zucht in Serbien und sie sollten in die Tötung gebracht werden. Der Züchter war erkrankt und hatte die Zucht aufgeben müssen. Eine Tierschützerin hat dafür gesorgt, dass Andela und Pek dieses Schicksal erspart blieb. Der Tierschutzverein Marsberg nahm sich der beiden Hunde an und über die WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ fanden die beiden Schäferhunde auch ein neues Heim.

Alles gut durchdacht

Pek und Andela fanden ein Ehepaar, das sich größte Mühe gab, die beiden Hunde kennen zu lernen. Das Paar mietete sich in Marsberg ein, verbrachte viele Tage mit den Hunden und entschied sich, sie für immer mit nach Hause zu nehmen. „Und die Hunde fuhren begeistert mit. Autofahren lieben sie. Die beiden Schäferhunde sind Familienhunde, keine ausgesprochenen Wachhunde“, sagt Elke Heinemann. Der Besuch einer Hundeschule war vorgesehen, alles war gut durchdacht und es war auch viel Liebe dabei. Doch die Freude über die erfolgreiche Vermittlung war nur von kurzer Dauer.

Elke Heinemann: „Die Besitzerin musste plötzlich aus Krankheitsgründen von den Hunden Abstand nahm. Wir waren sehr enttäuscht, wir konnten es nicht fassen. Die Hunde kamen sofort zurück, zunächst verkrafteten sie die Umstellung nicht, viel zu angenehm war es für sie im Haus und Garten gewesen. Plötzlich waren sie wieder in der Pension, allein, ohne die Nähe ihrer Menschen.“ Pek zog sich zurück, wurde immer ruhiger, Andela jammerte. Das größte Glück ihres Lebens, zum ersten Mal in einer Familie zu leben, zerplatzte wie eine Seifenblase.

Nur gemeinsam abzugeben

Inzwischen sind die Hunde wieder eingewöhnt, es sind zwar erst wenige Tage vergangen, aber alle Beteiligten in der Pension machen es den Tieren so angenehm wie möglich, es wird viel gekuschelt. Der Tierschutzverein vermutet, dass Andela die Mutter und Pek der Sohn ist. Denn beide sind sehr aufeinander eingespielt und wenn Andela nicht da ist, trauert und schreit Pek. Daher sollten die beiden Tiere auch nur gemeinsam abgegeben werden.

Wer sich für die beiden Hunde interessiert, sollte mit dem Tierschutzverein Marsberg Kontakt aufnehmen: Telefon: (0 29 94) 908 372 oder mobil: (0 15 1) 191 117 17.

