Gasgeruch an einem Wohnhaus: Die Feuerwehr Marsberg rückte aus.

Einsatz Marsberg: Leck am Gasanschluss – Wohnhaus wird evakuiert

Marsberg. In Marsberg tritt an einem Wohnhaus Gas aus. Der Geruch ist deutlich zu vernehmen. Die Feuerwehr und der Gasversorgen rücken aus.

Am Montag, 10. Oktober wurde der Löschzug Marsberg und die Rathauswache zu einem Gasgeruch in einem Wohnhaus alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, welche erstmal einen Sicherheitsabstand einhielten, konnte ein deutlicher Gasgeruch festgestellt werden. Die Anwohner im direkten Gefahrenbereich wurden durch die Einsatzkräfte evakuiert und der Gashahn im Wohngebäude wurde geschlossen.

Einsatzzeit rund drei Stunden

Als der Gasversorger an der Einsatzstelle eintraf, konnte dieser die Leckage schnell orten. Sie befand am Gebäudeanschluss, außerhalb des Hauses. Es wurde ein Tiefbauunternehmen verständigt, welches den Hausanschluss freilegte. Die Gasleitung wurde durch den Energieversorger verschlossen und alle Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Nach fast drei Stunden konnten die 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr unter der Leitung von Jörg Wlasny die Einsatzstelle verlassen. Rettungsdienst und Polizei waren ebenfalls vor Ort.

