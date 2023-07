Marsberg: Mann schläft sturzbetrunken nach Unfall im Auto

Ein Mann schläft in Marsberg kurz nach einem Unfall betrunken in seinem Auto ein.

Marsberg. Polizisten entdecken ein Auto, das einen Unfall hatte. Darin sitzt ein schlafender Mann, der gesucht wird. Wo der Unfall geschah, weiß er nicht.

Am Dienstag gegen 5:10 Uhr wurden Polizeibeamte in Marsberg auf einen beschädigten PKW aufmerksam gemacht, in dem eine männliche Person schlief. Nachdem die Beamten den augenscheinlich alkoholisierten Mann wecken konnten, gab dieser an, eine Unfallflucht begangen zu haben. Ort und Zeit könne er nicht benennen.

Ein durchgeführten Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Bei der Überprüfung des 23-jährigen Warburgers stellte sich heraus, dass dieser per Haftbefehl gesucht wird.

Zeugen, die Hinweise zu der begangenen Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

