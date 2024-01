Marsberg: Mann soll im großen Stil mit Drogen gedealt haben

Marsberg/Arnsberg. Ein Haus volle Drogen: Amphetamine, Cocainzubereitung, Ecstasy und mehr: Einem Mann aus Marsberg wird vorgeworfen Drogen verkauft zu haben.

Vor der 4. Großen Strafkammer am Landgericht Arnsberg muss sich ab dem 4. Januar ein 37 Jahre alter Mann aus Marsberg verantworten. Ihm wird bewaffnetes Handeln mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Der Mann soll laut Mitteilung des Gerichts am 27. Januar 2022 gegen 19:45 Uhr insgesamt 7,11 Gramm Amphetamin an einen Mann verkauft haben. In Marsberg seiner Wohnung wurden 30,9 Gramm Amphetamin und ein Bargeldbetrag in Höhe von 265 Euro gefunden. Die Ermittlungsbehörden gehen aufgrund der Menge an Drogen davon aus, dass der Angeklagte mit den Rauschmitteln gedealt hat.

Darüber hinaus soll der Angeklagte zwei Ecstasy Tabletten, einen Joint, 1 Gramm Marihuana-Tabak-Gemisch, 1,4 Gramm MDMA, 0,3 Gramm Kokain sowie 0,3 Gramm einer unbekannten Substanz verwahrt haben.

Am 27. September 2022 soll der Marsberger außerdem laut Anklageschrift in seinem Rucksack 1,4 Gramm Amphetamin und 12,423 Gramm Cocainzubereitung mit einem Wirkstoffgehalt von 84,5 Prozent aufbewahrt haben. An seiner anderen Anschrift in Marsberg wurden dann laut Mitteilung des Gerichts dann 105,11 Gramm Marihuana sichergestellt, sowie darüber hinaus weitere 0,54 Gramm Marihuana, 0,93 Gramm Amphetamin, 2,08 Gramm Haschisch und 6 Ecstasytabletten. Die Betäubungsmittel sollen zum Weiterverkauf bestimmt gewesen sein.

Golfschläger als Waffe?

Darüber hinaus soll er in unmittelbarer Nähe der Betäubungsmittel in seinem Schlafzimmer neben der Tür einen Golfschläger und im Eingangsbereich der Wohnung in einem Schuhschrank Pfefferspray aufbewahrt haben, um seine Betäubungsmittelgeschäfte abzusichern.

Der erste Verhandlungstag ist für den 4. Januar, 8.30 Uhr, angesetzt. Am 11. Januar (8.30 Uhr) gibt es einen Fortsetzungstermin. Dann wird mit dem Urteil gerechnet.

