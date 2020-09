Nach dem Unfall auf der B7 in Marsberg starb jetzt eines der Unfallopfer.

Unglück Marsberg: Mann stirbt nach Unfall auf B7 in Krankenhaus

Marsberg. In Marsberg stoßen an einer Kreuzung ein Lkw und ein Pkw zusammen. Mehrere Menschen werden verletzt. Eines der Unfallopfer ist jetzt tot.

Am Dienstag hatte es auf der Bundesstraße 7 in Marsberg einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Auto war beim Abbiegen mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Die Ampelschaltung war nicht in Betrieb.

Bei dem Unfall wurden drei Menschen verletzt. Der schwer verletzte 66-jährige Autofahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Hier erlag der Marsberger seinen schweren Verletzungen.

Die 75 Jahre alte Beifahrerin wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus nach Marsberg transponiert .

Der Lkw-Fahrer (52 aus Warstein) hatte einen Schock erlitten.