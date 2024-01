Marsberg: Mann tritt Polizist ins Gesicht und bespuckt ihn

Ein Polizist wurde laut Angaben der Polizei in Marsberg von einem Mann massiv angegriffen.

Marsberg. Ein Mann (33), der ein Fahrrad von einer Brücke in die Diemel geworfen haben soll, wehrt sich massiv gegen Polizisten. Die Festnahme eskaliert.

Wie die Polizei im Hochsauerlandkreis mitteilt, meldete am Mittwoch Zeugin eine verdächtige Person in Marsberg auf der Lillersstraße. Ein 33jähriger Mann aus Marsberg wird verdächtigt, gegen 12:15 Uhr ein zuvor entwendetes schwarzes Fahrrad von einer Brücke aus in einen Fluss geworfen zu haben.

Täter offenbar angetrunken

Polizeibeamte der Wache Marsberg konnten den Beschuldigten kurze Zeit später auf einem angrenzenden Schulhof antreffen, nachdem er zunächst einen Fluchtversuch unternommen hatte. Der Mann reagierte gegenüber den Beamten von Beginn an äußerst aggressiv und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Der alkoholisierte Täter schlug und spuckte um sich. Bei der anschließenden Festnahme trat er einem Polizeibeamten ins Gesicht und verletzte diesen dadurch leicht. Zuvor beleidigte und bespuckte er noch einen 19jährigen Mannn.

Der 33-Jährige wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Neben den Angriffen auf die Polizeibeamten und den Zeugen muss sich der Beschuldigte zusätzlich noch einem Verfahren wegen eines zuvor erfolgten Fahrraddiebstahls stellen. Das Fahrrad konnte bislang aufgrund des hohen Wasserpegels noch nicht aufgefunden werden.

Hinweise hierzu nimmt die Polizeiwache in Marsberg unter 02992-902003711 entgegen.

