Marsberg: Motorradfahrer prallt in Leitplanke und stirbt

Essentho. Schrecklicher Unfall auf der L549 zwischen Essentho und Marsberg: Ein Motorradfahrer kommt ums Leben. Was bisher über das Unglück bekannt ist.

Ein Motorradunfall auf der Landstraße L549 bei Essentho hat am Samstagmittag (2. September) ein Todesopfer gefordert. Trotz des Einsatzes der Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und First Responder erlag ein Motorradfahrer den Verletzungen am Unfallort.

Wie die Polizei im Hochsauerlandkreis mitteilt, war der 67-jähriger Motorradfahrer aus Niedersachsen mit seinem Motorrad in einer Gruppe von 4 Motorradfahrern an Position 2 die L549 von Essentho in Richtung Marsberg unterwegs. Im Anschluss an eine scharfe Linkskurve kam er aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen eine Schutzplanke. Dabei erleidet er schwerste Verletzungen.

Zwei Rettungshubschrauber waren alarmiert.

Gegen 12.45 Uhr ging der Einsatzalarm für die Löschgruppe und die First Responder Essentho ein, sowie für den Rettungsdienst aus Marsberg, Büren und Bad Wünnenberg. Auch zwei Rettungshubschrauber waren alarmiert.

Durch die Einsatzkräfte und Notärzte wurden noch vor Ort medizinische Sofortmaßnahmen eingeleitet, durch die sein Leben nicht mehr gerettet werden konnte. Aufgrund des Unfallhergangs wurde das Team zur Psychosozialen Unterstützung des HSK nachalarmiert, das sich um die Begleitpersonen des Unfallopfers kümmerten.

Unfallstraße zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt

Die Polizei übernahm Ermittlungen zum Unfallhergang mit einem Verkehrsunfallaufnahmeteam, weshalb die Straße knapp drei Stunden in beide gesperrt war.

Seitens des Feuerwehr waren 16 Einsatzkräfte aus Essentho unter der Leitung von Wehrleiter Cyrill Stute im Einsatz. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei den erforderlichen Maßnahmen und sicherte die Einsatzstelle weiträumig ab.

