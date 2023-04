Marsberg: Motorradfahrer wird lebensgefährlich verletzt

Marsberg. Bei einem Unfall werden ein 62-Jähriger und eine 15-Jährige so schwer verletzt, dass sie mit Hubschraubern in Hospitäler gebracht werden müssen

Ein 62-jähriger Motorradfahrer und seine 15-jährige Sozia aus Paderborn befuhren am gestrigen Samstag (22. April) gegen 13.45 Uhr mit einem Motorrad die Fürstenberger Straße (L549) in Fahrtrichtung Marsberg. Hier kam der 62-jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In Folge dessen verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte mit diesem auf die linke Seite, teilt die Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises mit.

Lesen Sie auch: Spielhaus-Pfosten auf Kinderspielplatz in Brilon abgesägt

Die 15-Jährige wurde dabei schwer, der 62-jährige Fahrer lebensgefährlich verletzt. Beide mussten mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Das Motorrad wurde sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.

Die Feuerwehr koordinierte die Kommunikation mit der Leitstelle, sperrte die Straße ab und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Beide Rettungshubschrauber, aus Lünen und Bielefeld, landeten direkt an der Einsatzstelle auf der Landstraße. Die Verletzten wurden in Spezialkliniken geflogen. Im Anschluss alarmierte die Leitstelle, die Fachgruppe Drohne der Feuerwehr Westheim. Diese unterstützte das Unfallteam der Polizei bei der Unfallaufnahme, teilte Frank Steker, Pressesprecher der Feuerwehr Marsberg mit.

Für die Dauer der Aufnahmen, blieb die Landstraße bis 18Uhr voll gesperrt. Dabei wurde die Sperrung der Straße durch die Feuerwehr, von einem PKW-Fahrer ignoriert. Dieser musste dann an der Unfallstelle doch wenden und zurückfahren. Der Vorfall wurde an die Polizei weitergegeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon