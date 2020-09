Marsberg: Musikverein Beringhausen gibt es seit 100 Jahren

Beringhausen. Der Musikverein Beringhausen wird 100 Jahre alt. Mit Pauken und Trompeten kann im Corona-Jahr nicht gefeiert werden. Die Geschichte des Vereins:

50 aktive Musiker, 30 aktive Jungmusiker und 200 fördernde Mitglieder, das ist der Musikverein Beringhausen in reinen Zahlen. Zahlen, die ein lebendiges Vereinsleben bezeugen und zudem Indiz dafür sind, dass der Verein im 100. Jahr seines Bestehens lebendig und rundherum gesund ist. Zahlen aber auch, die davon zeugen, wie sich ein Verein innerhalb von 100 Jahren wandeln und entwickeln kann.

Fest eingebettet in die Ortsgemeinschaft fühlt sich der Verein der Heimat auch nach 100 Jahren stark verbunden. Umso tragischer, dass das für den 18. und 19. September geplante Fest zum Jubiläum aufgrund der aktuellen Corona-Situation abgesagt werden muss. Die Überreichung der vom Bundespräsidenten verliehenen „Pro Musica“-Plakette und die Veröffentlichung der neuen Vereinschronik bleiben ebenso auf der Strecke. So ist der Musikverein im Jahr seines 100. Bestehens eigentlich kein, aber zwangsläufig doch ein bisschen leiser.

Um dann ab nächstem Jahr wieder voll durchzustarten und die nächsten 100 Jahre seiner Geschichte mit Schwung und Elan anzugehen.

Ein Blick in die Geschichte

Als sich im Jahr 1920 ca. 15 junge Männer zusammenfanden, um aus dem Katholischen Jünglingsverein loszulösen und eigenständig zu werden, ahnte wohl keiner der Beteiligten, was aus dem neuen Verein werden würde.

Die Geschichte des Musikvereins Beringhausen unterscheidet sich kaum von der Geschichte anderer Musikvereine. Es gab Höhen und Tiefen, die mit den politischen Umständen, aber auch mit gesellschaftlichen Veränderungen zusammenhingen.

Der Musikverein Beringhausen in seinem 100. Jahr. Foto: raphael sprenger

Nach der Anfangsphase in den 1920er Jahren, in denen der Verein erste musikalische Erfolge feiern konnte und sich als Festmusik bei verschiedensten Anlässen, hauptsächlich Schützenfesten in der Region, einen guten Namen gemacht hatte, kam das Vereinsleben in den Jahren des 2. Weltkriegs zum Erliegen. In den 1950er Jahren hatte sich der Verein wieder gefangen, hatte aber zunehmend mit personellen Problemen zu kämpfen.

In einer sich immer schneller ändernden Welt konnte der Spagat zwischen Alt und Jung kaum mehr bewältigt werden, so dass sich der Verein Mitte der 1970er Jahre in einer existenziellen Krise befand. Dass diese überwunden werden konnte, hatte damals auch mit den freundschaftlichen internationalen Beziehungen zu tun, die der Musikverein Beringhausen mit der Trachtenmusikkapelle Goldegg aus Österreich sowie der Stadtmusik Eintracht Grenchen aus der Schweiz pflegte.

Über den Ort hinaus Mitglieder

Viele musikalische, aber auch organisatorische Ideen konnten übernommen werden und trugen dazu bei, dass es Ende der 1970er Jahre wieder bergauf ging. Der bis dahin ausschließlich blasmusikalisch tätige Verein stellte sich ab den 1980er Jahren deutlich vielfältiger auf, gründete eine vereinsinterne Tanzmusikabteilung und spielt seither am letzten Samstag vor Weihnachten sein konzertant geprägtes Jahreskonzert.

Durch die Gründung des vereinseigenen Jugendorchesters im Jahr 1999, die schwerpunktmäßig betriebene Nachwuchsarbeit und die professionelle Ausbildung der Jungmusiker wurde in den vergangenen 20 Jahren zudem eine erfreuliche personelle und qualitative Entwicklung genommen.

Längst ist der Musikverein Beringhausen nicht mehr nur eine ortsinterne Angelegenheit. Im Laufe der Jahre haben sich zahlreiche Musiker aus den umliegenden Ortschaften Bredelar und Padberg angeschlossen, und die Umrahmung von Veranstaltungen in diesen Orten ist zur Selbstverständlichkeit geworden.