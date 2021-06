Das noch namenlose Stutfohlen mit Mutter Harpa in der Herde der Hammerhof-Wildpferde, bei denen es sich um eine Rückzüchtung handelt.

Kunst und Natur Marsberg: Name für Wildpferd-Fohlen gesucht

Westheim/Scherfede. Im Hammerhof bei Marsberg läuft eine Kunstaktion für den Erhalt der Artenvielfalt. Und mittendrin neues Leben - in Form eines Wildpferdfohlens

Der „Demonstrationszug der Tiere“ des Bildhauers Raphael J. Strauch aus Willebadessen zieht im Juni durch das beiMarsberg-Westheim gelegene Wisentgehege Hardehausen. Vom Hammerhof bis zu den Wisenten können Besucher elf überdimensionale Tierskulpturen aus Beton im typischen Lebensraum der dargestellten Arten entdecken.

Mit den rot angestrichenen Tieren wollen Strauch und seine Frau Kirsten, die die Begleittexte der Open-Air-Ausstellung geschrieben hat, auf die Bedrohung der biologischen Vielfalt aufmerksam machen und Handlungsfelder zur Verbesserung des Artenschutzes aufzeigen.

Nachzucht- und Artenschutzprojekt

Trotz des ernsten Themas gucken alle Tiere freundlich und voller Hoffnung – möglichst auch in die Augen der jüngeren Generationen, auf die viel Verantwortung für den Erhalt der Vielfalt zukommt und die die Tiere entlang der Wege explizit auch anfassen dürfen.

Die Ausstellung im Wisentgehege ist nach der Wiedereröffnung des Hammerhof-Cafés nach monatelangem Lockdown ein Signal, bald wieder in einen normalen Betrieb zurückzukehren. Für den mahnenden Demonstrationszug gibt es wohl kaum einen besseren Standort als das Wisentgehege als Nachzucht- und Artenschutzprojekt. Denn in Hardehausen erinnern die Wisente seit mittlerweile 63 Jahren daran, was passieren kann, wenn der Mensch eine Art fast zum Aussterben bringt.

Taufpate für Fohlen gesucht

Wer beim Besuch in Hardehausen nicht nur auf die Tiere aus Beton, sondern auch auf die mit Haaren achtet, wird bei den Wildpferden das erste Fohlen des Jahres finden. Pünktlich zur Ausstellung wurde eine kleine Stute von Mutter Harpa geboren und wartet noch auf einen Namen, der mit „Ha“ beginnen muss.

Vorschläge nimmt das Waldinformationszentrum gern entgegen: hammerhof@wald-und-holz.nrw.de

