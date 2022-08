Wandern Marsberg: Neue Attraktion im Naturerlebnis-Wald in Meerhof

Meerhof. Im Naturerlebnis-Wald im Marsberger Ortsteil Meerhof sind entlang des Wanderpfades neue Tiere zu bewundern. Dabei geht es ums Thema Artenschutz.

Nach der Komplettrenovierung des Skulpturen-Stammes von Künstler Johannes Hüwel aus Fürstenberg, hat ein weiterer Künstler den Naturerlebnis-Wald in Meerhof um eine Attraktivität bereichert – zumindest zeitweise.

Bis Mitte Oktober sind entlang des Wanderpfades 13 rote Tiere zu bewundern. Es handelt sich um eine Wanderausstellung des Künstlers Raphael J. Strauch, den sogenannten „Demonstrationszug der Tiere“. Im Auftrag und Zusammenarbeit mit dem Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge hat sich der Bildhauer des Themas „bedrohte Tierwelt“ angenommen und eine Auswahl von bei uns heimischen Tierarten aus Beton gefertigt.

Neue Attraktion Meerhof: Rote Tiere sollen auf Artensterben aufmerksam machen. Foto: Naturerlebnis Meerhof

Die rote Farbe soll dabei deutlich machen, dass der Artenschutz auch in unseren Regionen wichtig ist und die Gefahr besteht, dass unter anderem diese heimischen Geschöpfe, die alle kennen, in einiger Zeit vielleicht nicht mehr in der Natur zu finden sein werden. Die Skulpturen selbst sind aus massivem Beton gefertigt, entsprechend bebilderte Tafeln daneben erläutern den Besuchern die jeweilige Situation des Tieres im Detail.

Kinder geben Tieren Namen in Meerhof

In den nächsten Tagen werden die einzelnen Figuren noch mit Namensschildern versehen, denn die Kinder der Naturparkschule Westheim haben den Tierfiguren eigene Namen aus ihrem Sprachgebrauch gegeben. Durch ihre Größe und Gewicht – einige sind über 800 Kilogramm schwer – können Kinder intensive Erfahrungen damit sammeln, sie befühlen oder auch darauf herumklettern.

Auch ein Eichhörnchen wartet auf die Besucher im Naturerlebnis-Wald in Marsberg-Meerhof. Foto: Naturerlebnis Meerhof

Besonderer Dank geht an die Firma Landmaschinen Kleffner in Meerhof. Mit ihrer Unterstützung und dem Einsatz ihres Merlot Fahrzeuges konnten die Skulpturen im Beisein von Mitgliedern des „Naturwald Betreuerteams“ aus dem Ort mühelos an den entsprechenden und teils schwer zugänglichen Stellen, platziert werden.

