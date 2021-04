Marsberg/Olsberg: Polizei sucht Hinweise nach Einbrüchen

Marsberg/Olsberg. In Marsberg und Olsberg haben sich unbekannte Täter Zugang zu Räumlichkeiten verschafft. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Einbrüchen.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag 18.30 Uhr und Freitag 5.20 Uhr sind Unbekannte in eine Firma in der Mönchstraße in Marsbergeingebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Was gestohlen wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

Auch in Olsberg kam es in der vergangenen Woche zu einem Einbruch. Im Zeitraum zwischen Donnerstag 17 Uhr und Samstag 18.15 Uhr sind Unbekannte in eine Hütte oberhalb der L 742 eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Inneren. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.