Marsberg organisiert Intensiv-Schwimmschule für Kinder

Marsberg. Lehrermangel und Pandemie: Viele Kinder haben kaum Möglichkeiten Schwimmen zu lernen. In Marsberg gibt es nun einen Intensivkurs in den Ferien.

Ein Großteil aller Kinder kann bei Eintritt in die Schule nicht oder nicht sicher schwimmen. Eine Ursache liegt darin begründet, dass durch den Lockdown während der Corona-Pandemie die Kinder keine Möglichkeit hatten, das Schwimmen zu erlernen. Des Weiteren gibt es kaum noch Schwimmunterricht in den Schulen, aufgrund von derzeitigem Schwimmlehrermangel.

Maßnahmen zur Förderung der Schwimmfähigkeiten sind dringend notwendig, um möglichen Ertrinkungsunfällen entgegenzuwirken. So ertranken 2019 in Deutschland 504 Menschen, davon 61 Kinder unter 15 Jahren, so der Bericht des Deutschen Roten Kreuzes.

Bürgermeister organisiert Schwimmschule für die Ferienzeit

„Diese erschreckende Zahl zeigt, wie wichtig es ist, dass Kinder frühzeitig das Schwimmen erlernen“, so Bürgermeister Thomas Schröder. Die Stadt Marsberg möchte dem entgegenwirken und konnte für die Ferienzeit die Schwimmschule Aquakids aus Korbach dafür gewinnen, Schwimmintensivkurse im Hallenbad „Diemeltal“ der Stadt Marsberg anzubieten.

Die Kurse sind speziell für Kinder ab fünf Jahren konzipiert und dauern lediglich drei Wochen (zehn Einheiten pro Kurs). Erfahrene Aquapädagogen der Schwimmschule stellen sicher, dass jedes Kind die individuelle Aufmerksamkeit erhält, die es braucht, um seine Ziele zu erreichen. Die Kinder werden optimal unterstützt und lernen je nach Vorkenntnissen die Grundlagen des Schwimmens und der Wassersicherheit, die für ein sicheres und unbeschwertes Schwimmerlebnis unverzichtbar sind.

Kursgebühr von 110 Euro pro Kind

Für die Teilnahme an den Schwimmkursen wird pro Kind eine Kursgebühr in Höhe von 110 Euro erhoben. Der Eintritt in das Hallenbad „Diemeltal“ für die Kinder ist während der Kursdauer frei.

Lesen Sie auch: Marsberg: Alle Abiturienten 2023 am Carolus Magnus Gymnasium

Lesen Sie auch:Corinna Spaniol macht die letzten Tage für Sterbende schöner

Die Schwimmschule Aquakids richtet sich nicht ausschließlich an die Kinder allein, sondern auch an Eltern, die auf dem neuesten Stand bleiben möchten. Mit im Angebot des Schwimmkurses ist ein Online-Elternabend enthalten. Dieser ist ideal für Eltern, die Interesse an Hintergrundinformationen zur Methodik und Unfallprophylaxe haben. In diesem Rahmen werden auch alle offenen Fragen beantwortet.

Die Kurse sollen ein integraler Bestandteil der Freizeitaktivitäten für Kinder in den Sommerferien werden. Die Anmeldeplätze für die durchgeführten Schwimmkurse sind begrenzt.

Anmeldungen zum Intensivkurs unter https/aquakids.schwimmschule-korbach.de/anmeldung-marsberg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon