Marsberg: Orgel-Impro-Festival mit renommierten Künstlern

Marsberg. Kantorei Marsberg lädt im Oktober zu drei Konzerten in die Propsteikirche ein. Zu Gast sind Orgelvirtuosen aus Deutschland, Frankreich und Polen.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr veranstaltet die Kantorei Marsberg vom 2. bis 4. Oktober in der Propsteikirche das zweite große Improvisationsfestival an der Fischer + Krämer-Orgel.

Zu insgesamt drei Konzerten haben besondere Gäste zugesagt: Das Eröffnungskonzert am Freitag, 2. Oktober, bestreitet ab 19 Uhr der weltweit bekannte und einer der renommiertesten Improvisationskünstler überhaupt, Prof. Thierry Escaich aus Paris.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu dem zweiten Konzert am Samstag, 3. Oktober, ab 19 Uhr reist der aus dem polnischen Gedingen stammende Dr. Martin Gregorius an. Am Sonntag, 4. Oktober, wird das Hochamt um 10.30 Uhr mit Improvisations-Schwerpunkt kirchenmusikalisch gestaltet von dem Propsteikantor Marcel Eliasch. Er wird auch das Finalkonzert spielen am selben Tag ab 17 Uhr.

Thierry Escaich (geboren 1965) führte seine musikalischen Studien am Musikkonservatorium in Paris durch, wo er acht erste Preise, und zwar in Harmonielehre, Kontrapunkt, Fuge, Orgelspiel, Orgelimprovisation, Analyse, Komposition und Orchestration errang. Darüber hinaus ist er Preisträger bedeutender internationaler Kompositions- und Improvisationswettbewerbe.

Kunst der Improvisation an der Orgel Die Kunst der Improvisation an der Orgel gilt als künstlerisch besonders herausfordernd und daher immer spannend. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erleben dabei Musik, die just in dem Augenblick entsteht, in dem sie gespielt wird. Während bei klassischem Literaturspiel die Musik in Form von Noten notiert ist und daher immer wieder neu reproduziert und interpretiert wird, gestaltet der Künstler bei der Improvisation – seiner Eingebung folgend – die Musik als einmaliges Erlebnis.

Im Oktober 1992 wurde Escaich als Professor für Komposition und Improvisation an das Conservatoire national supérieur de musique de Paris berufen, seit 1997 ist er außerdem Titularorganist der großen Orgel der Pfarrkirche Saint-Étienne-du-Mont in Paris, der früheren Wirkungsstätte von Maurice Duruflé und dessen Frau Marie-Madeleine. Neben diesen Ämtern verfolgt er eine internationale Karriere als Komponist und Konzertorganist. Seit 2013 ist Escaich als Nachfolger von Jacques Taddei Mitglied der französischen Académie des Beaux-Arts. In großen Konzerten sorgt er stets für ausverkaufte Häuser, so auch in Deutschland z.B. in der „Alten Oper“ in Frankfurt.

Martin Gregorius, Konzertorganist und Kirchenmusiker, geb. 1991 in Gdynia (Polen), absolvierte seine Studien an den Hochschulen für Musik in Danzig und Detmold. Darüber hinaus studierte er an den Pariser und Lyoner Konservatorien Orgel (Konzertexamen), Improvisation, Kirchenmusik und Musiktheorie mit Komposition. Er erhielt mehrere Preise und Auszeichnungen bei internationalen Orgelwettbewerben in Deutschland, Italien, Luxemburg, Österreich und Polen. Seit Oktober 2018 ist er als Kantor an der St.-Pankratius-Kirche in Gütersloh tätig.

Marcel Eliasch erlernte das Klavierspiel im Alter von drei und das Orgelspiel im Alter von neun Jahren und wurde zeitgleich im Paderborner Domchor aufgenommen. Mit 12 bekam er ein Stipendium des Paderborner Erzbistums, Neben den Aufgaben des Propsteikantors in Marsberg ist er Assistent des Domorganisten am Hohen Dom zu Paderborn.

Der Eintritt ist frei.