Marsberg: Pkw-Unfall auf der A44 bei Meerhof

Marsberg. Auf der A44 bei Marsberg-Meerhof kam es zu einem Unfall zwischen einem Pkw und Lastkraftwagen. Dabei sind zwei Personen verletzt worden.

Auf der A44 bei Marsberg-Meerhof kam es Samstagmittag gegen 12 Uhr zu einem Unfall. Wie die Polizei in Bielefeld, die für den Streckenabschnitt zuständig ist, mitteilt, kam es zu einem Rückstau in Fahrtrichtung Dortmund und eine Pkw-Fahrerin, die auf der linken Spur fuhr, zog in die rechte Spur und kollidierte dabei mit einem Lkw, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Dabei entstand am Pkw ein großer Sachschaden, zwei der Insassen sind verletzt worden, einer davon schwer. Der Pkw kam auf einem Grünstreifen zum stehen. Die Fahrbahn musste nicht gesperrt werden, da der Lkw auf den Standstreifen fahren konnte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon