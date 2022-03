Marsberg: Riesige Spendenbereitschaft für die Ukraine

In der Garage wird es eng. Andre Woge muss schon die Garage des Nachbarn mitbenutzen, um die Spenden für Menschen in der Ukraine unterbringen zu können.

Marsberg. Andre Woge startet spontan einen Hilfeaufruf, um Menschen in der Ukraine helfen zu können. Die Spendenbereitschaft macht ihn sprachlos.

Andre Woge aus Marsberg überlegte nicht lange, als er vergangenes Wochenende von einem Freund aus Kassel kontaktiert wurde. Dieser kennt wiederum einen Ukrainer, der mit einem Bulli seine Schwägerin aus dem Land holen wollte. Als diese aber über Moldawien fliehen konnte, änderte sich der Plan. Hilfsgüter sollten ausgeliefert werden.

Woge fackelte nicht lange und startete einen Aufruf über seinen Facebook-Account. Als dieser dann noch den Weg in eine Marsberger Gruppe fand, „ging alles rund bis Montagabend“, sagt der Marsberger. Die Leute standen Schlange, brachten Nudeln, Konserven, Decken, Kleidung, Spielzeug und vieles mehr vorbei. Schnell zeigte sich, dass die eigene Garage nicht ausreicht, um das alles unterzubringen.

Woge konnte netterweise noch die Unterstellmöglichkeit des Nachbarn nutzen. Auch das reichte nicht. In der Küche und im Flur standen weitere Kisten. „Es ist kaum zu glauben. Das überstieg die Kapazitäten. Die Leute gingen extra in die Drogerie und kauften dort Hygieneartikel“, sagt Woge, als er eine Textnachricht bekommt. „Kann meine Nachbarin noch Sachen vorbeibringen oder geht nichts mehr?“

Marsberger bieten auch Zimmer und ganzeWohnungen für Flüchtlinge an. Dienstagmorgen machten sich vier Bullis von Marsberg Richtung Kassel auf. Am Mittwoch wird ein weiterer von Marsberg aus losfahren, um die restlichen Waren mitzunehmen. In Kassel werden die Hilfsgüter zusammen mit den Spenden aus anderen Städten in einen großen Lkw geladen und dann an die polnisch/ukrainische Grenze gebracht. 40 Tonnen fasst das Fahrzeug. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fährt der Lkw dann die weite Strecke.

