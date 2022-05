Schule Marsberg: Schüler bauen Roboter in der Sekundarschule

Marsberg. Im Technik-Unterricht der Sekundarschule Marsberg tüfteln Schülerinnen und Schüler mit modernen Lego Education-Spike-Baukästen.

65 Kinder werden nach den Sommerferien in die neuen 5. Klassen der Sekundarschule Marsberg eingeschult, die sich seit Herbst Schule am Eresberg nennt. 105 Schülerinnen und Schüler werden sie in wenigen Wochen verlassen.

„Wir werden nach den Sommerferien drei neue 5. Klassen bilden“, sagt die kommissarische Schulleiterin Rita Vogt. Eine weniger. In diesem Jahr seien es einmalig weniger Eingangsschüler, in den Folgejahren würden die Jahrgänge wieder stärker.

Schüler sind begeistert

Die 24 Schülerinnen und Schüler aus den 9. Klassen jedenfalls sind begeistert bei der Sache im Technik-Unterricht. Sie tüfteln mit neuester Lego-Technik. Mit den „Lego-Education Spike“-Baukästen, haben sie Roboter gebaut und sie auch programmiert. Die Roboter können selbstständig hin- und herfahren und Legoklötze nacheinander aufheben und wegbringen. An der digitalen Wandtafel und den Tischtabletts haben sich die Schülerinnen und Schüler mit ihrem Techniklehrer vorher die einzelnen Arbeitsschritte erarbeitet.

„Die Kästen sind eine tolle Unterrichtsergänzung“, dankt die kommissarische Schulleiterin Rita Vogt den Sponsoren bei der Unterrichtsvorführung. Mit der finanziellen Unterstützung der heimischen Unternehmen (Firma Geise, Westheim; Steuerkanzlei Jesper, Firma Siebers und Firma Kuhn aus Marsberg und Lobbe aus Brilon) hat die Sekundarschule 12 dieser Baukästen im Bereich Automatisierung anschaffen können. Ein Baukasten hat zwei Einheiten und kostet 375 Euro.

Der Roboter von Lilian und Kimberly erfüllt seine Aufgabe und transportiert die Legosteine von A nach B. „Puuh, das war gar nicht so einfach“, sagen die beiden Mädchen mit „rauchenden Köpfen“.

Für MINT-Unterricht begeistern

Mit den Technik-Baukästen ließen sich zum einen die Schülerinnen und Schüler für den MINT-Unterricht (Mathematik Informatik, Naturwissenschaften und Technik) begeistern, sie würden damit die Programmiersprache erlernen und wie Probleme zu lösen seien, so die kommissarische Schulleiterin.

Das Lernkonzept kombiniert bunte Lego-Bauelemente mit benutzerfreundlicher Hardware und einer auf Scratch basierenden, Drag-and-Drop-Programmiersprache. Andreas Funke, Abteilungsleiter Klasse 8 bis 10, war sofort von den Baukästen überzeugt: „Das Arbeiten damit ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, innovative Köpfe von morgen zu werden und dabei Spaß zu haben.“

Die Lego-Education-Spike-App enthält neben den Erste-Schritte-Übungen vier Lerneinheiten, deren Inhalte auf die aktuellen Lehrpläne der MINT-Fächer abgestimmt sind und sich auf die Themen Maschinenbau und Informatik konzentriert.

