Marsberg: Senioren-Training mit Bike-Labyrinth im Altenheim

Beringhausen. Ein Computerspiel hält Senioren fit: Der Rotary-Club Brilon-Marsberg schenkt dem St. Franziskus-Altenheim in Beringhausen ein „Bike-Labyrinth“.

Mit geübten Griffen justiert Coen Verdouw Lenker und Pedalen, dann startet Elisabeth Aniol ihre Radtour an den Externsteinen. Vorsichtig nähert sie sich der mystischen Felsformation, hält kurz an und schlägt dann den Weg zu den Grotten ein. Und das alles, ohne Beringhausen zu verlassen. Die Vorsitzende des Bewohnerbeirates testet das neue „Bike-Labyrinth“ im St. Franziskus-Altenheim. „Bike-Labyrinth“, das ist der Name für ein spezielles interaktives Unterhaltungs-, Gestaltungs und Therapieprogramm für die Altenpflege. Dazu hat eine niederländische Firma gleichen Namens ganz spezielle Radtouren entwickelt, auf denen Bewohner von Senioreneinrichtungen neue oder auch vertraute Orte oder Landschaften ihres Lebens entdecken und in ihrem eigenen Tempo abfahren können.

Anschaffung mit einer Spende ermöglicht

Ein „Bike-Labyrinth“-System besteht aus einem sogenannten Thera-Trainer, quasi ein nur aus Pedalen und Lenker bestehendem Ergometer, einer Flatscreen - und eben dieser ganz speziellen Software. Der Rotary Club Brilon-Marsberg und dessen Schwester-Organisation Inner Wheel haben die Anschaffung mit einer Spende von insgesamt 8500 Euro ermöglicht.

Bisher, so Rotary-Präsident Achim von Bremen zu dem Projekt, sei die Pflege „ihrem Selbstverständnis nach bisher eher eine Low Tech-Branche, in der die soziale Interaktion im Zentrum steht und der Einsatz innovativer Technologien nicht weit fortgeschritten“ sei. Mittlerweile nehme größtenteils eine Generation Pflegeeinrichtungen in Anspruch, die mit den Rolling Stones statt den Capri-Fischern aufgewachsen sei und denen digitale Technologien durchaus vertraut seien.

Heimattouren selbst zusammenstellen

Ihr „Bike-Labyrinth“, so erläuterte es Produktberater Coen Verdouw, fördere die motorischen und kognitiven Fähigkeiten. Die „Biker“ bestimmen über die Pedalen das Tempo der Tour, sie können Pausen einlegen, am Lenker angebrachte Sensoren dienen der Richtungssteuerung. Außerdem ist es möglich, die Tour durch Computerspiel-Elemente aufzulockern.

Das mitgelieferte Software-Paket umfasst rund 900 Touren auf allen Kontinenten, durch pittoreske Altstädte, urbane Moloche und atemberaubende Landschaften. Und die Touren sind einfach ausbaufähig: Eine ordentliche Action-Kamera am Helm oder Lenker genügt. Damit lassen sich Strecken aufnehmen und zusammenfügen. Einige Heimattouren will die Bike-Fraktion des Rotary Clubs dem St. Franziskus-Heim selbst zusammenstellen.

Schwester Anke, Leiterin der Einrichtung, sagte bei der Übergabe, dass jene Bewohner und Bewohnerinnen, die das Gerät vorab schon testen konnten, richtig begeistert gewesen seien. Sichtlich bewegt war auch Thomas von der Ham von dem niederländischen Hersteller. Denn es sei das erste Mal, dass man zu einer derartigen Übergabe eingeladen worden sei. Und der RC Brilon-Marsberg sei der erste Rotary-Club, der einer Alteneinrichtung das System - und das gleich in zweifacher Ausführung - spende.



