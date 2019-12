Marsberg: So gelingt das romantische Weihnachtsoratorium

Die Chordirigenten Torsten Seidemann (links) und Marcel Eliasch leiten das romantische Weihnachtsoratorium, das am 3. Adventssonntag in der Propsteikirche in Marsberg aufgeführt wird.

Marsberg. Drei Chöre aus Marsberg, Solistenensemble und Orchester aus Bad Driburg führen das Weihnachtsoratorium in der Propsteikirche Marsberg auf.

In einem Chor- und Orchesterkonzert am 3. Adventssonntag, 15. Dezember, wird ab 17 Uhr in der Propsteikirche St. Magnus als Hauptwerk das Weihnachtsoratorium „Oratorio de Noel“ von Camille Saint-Saëns für fünf Solostimmen, Chor, Harfe, Orgel und Streichorchester aufgeführt. Die Marsberger Chorgemeinschaften: das Vokalensemble der Kantorei unter Leitung von Marcel Eliasch, der Kammerchor und der Chor der Evangelischen Kirchengemeinde, beide unter der Leitung von Torsten Seidemann, bilden dazu einen gemeinsamen großen Chor. Die Gesamtleitung haben beide Dirigenten. Sie haben sich für das Konzert musikalische Verstärkung geholt. Die WP sprach mit ihnen über das Programm und die Vorarbeit.

Herr Seidemann, das hört sich ja erst einmal nach einer ziemlichen Herausforderung an? Torsten Seidemann: (lacht) Ist es auch, aber eine wunderbare. Das romantische Weihnachtsoratorium wurde 1869 in Paris uraufgeführt. Der Komponist Saint-Saëns wirkte als Pianist, Organist und Komponist der französischen Romantik. Er wurde vor allem durch „Karneval der Tiere" bekannt. Altkreis Brilon Eintrittskarten Eintrittskarten gibst es zu 14 Euro bei Laguna-Reisen, Tel. 02992 988152. An der Abendkasse (eine Stunde vor Konzertbeginn) kosten die Karten 16 Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Jugendliche erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Was werden wird noch zu hören bekommen? Marcel Eliasch: Als weiteres Chorwerk erklingt von César Franck die Vertonung des 150. Psalms aus dem Jahre 1884 im Arrangement für Chor, Harfe, Orgel und Streicher. Franck war ein französischer Komponist und Organist. Er gilt als einer der bedeutendsten Komponisten der Romantik. Eines seiner bekanntesten Werke ist die Vertonung des Hymnus „Panis angelicus". Seidemann: Zum weihnachtlichen Tenor des Konzertes passend steht eine zeitgenössische Vertonung des „Magnifcat"-dem Lobgesang der Maria des ungarisch-deutschen Komponisten Zsolt Gárdonyi auf dem Programm. Diese Vertonung entstand 1997 in der Fassung für Mezzosopran und Streicher. Ihr liegen ausgewählte Verse aus dem Evangelium nach Lukas 1 zugrunde. Ein Orchester wird auch eingebunden sein? Eliasch: Als Orchesterwerk steht von Edvard Grieg die bekannte Suite im alten Stil „Aus Holbergs Zeit" op. 40, komponiert 1884 für Streichorchester auf dem Programm. Grieg war ein norwegischer Pianist und Komponist. Bekannt wurde er vor allem durch die Musik zu „Peer Gynt" mit dem unverkennbaren Satz „Morgenstimmung". Werden die drei Marsberger Chöre den gesanglichen Part allein bewältigen? Seidemann: Aber nein. Aus den Reihen der Hochschule für Musik Detmold kommen die mitwirkenden Vokalsolisten Carolin Franke. Sie singt den Sopran. Darya Motebassem den Mezzosopran, Clara Kreuzkamp Alt, Jonathan Dräger Tenor und Telmo Mazurek den Bass sowie die Harfenistin Lea Maria Löffler und der Konzertorganist Stephan Wenzel. Wer übernimmt den Orchesterpart? Eliasch: Zu diesem Konzert wurde das Orchester „La Rejouissance" aus Detmold mit Gregor van den Boom als Konzertmeister verpflichtet. Es besteht aus Berufsmusiker/innen der Nordwest-deutschen Philharmonie Herford und weiteren Musikern und Musikerinnen aus dem lippischen Raum. Herr Seidemann, sie leiten seit 2003 den Kammerchor Marsberg und seit Mai 2012 den evangelischen Kirchenchor, proben die Chöre gemeinsam für das Konzert am 3. Advent? Nein, jeder Chor probt zunächst für sich. Wir haben einige Sätze bereits vorher schon gesungen. Eine gemeinsame Probe haben wir aber bereits gehabt. Am Samstag vor dem Konzert werden wir auch einmal gemeinsam mit dem Orchester proben, zu dem immerhin 21 Streicherinnen und Streicher gehören, sowie mit dem Solistenensemble, mit der Harfe und mit der Orgel. Herr Eliasch, mit ihren 22 Jahren, sind Sie seit zwei Jahren Kirchenmusiker in der Propsteikirche und leiten den Chor der Kantorei. Was ist für Sie das Besondere an dem Weihnachtsoratorium? Der Komponist hat es mit 23 Jahren geschrieben. Er war kaum älter als ich. Niemand hätte damals gedacht, dass es so ein Erfolg werden würde. Er hat es in der Adventszeit 1869 geschrieben und am 25. Dezember kam es bereits zur Aufführung. Das Besondere daran ist die Tonsprache der französischen Spätromantiker. Die Zuhörer dürfen sich freuen auf die Hirtenmusik, viele schöne Chorpassagen, Solopartien und auf den gewaltigen Schlusschor Tollite hostias.