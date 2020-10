Marsberg: So können Vereine 25.000 Euro Förderung erhalten

Marsberg. Westfalen Weser lädt Vereine wieder zur Teilnahme am Klima-Sieger-Wettbewerb ein. Pro Sanierungsvorhaben können 25.000 Euro gewonnen werden.

Ein Förderverein für ein Mehrgenerationenhaus, ein Reit- und Fahrverein, ein Schützenverein: Sie waren neben 30 weiteren Vereinen die großen Sieger des diesjährigen Klima-Sieger-Wettbewerbs von Westfalen Weser. Dabei hatten alle ein gemeinsames Ziel: Sparen, Sanieren und Schützen für das Klima.

Das will Westfalen Weser auch in der fünften Auflage des Wettbewerbs wieder fördern. Vereine im Netzgebiet, die ihr Vereinsgebäude modernisieren oder energetisch sanieren möchten, können sich beteiligen und bis zu 25.000 Euro pro Sanierungsvorhaben gewinnen.

Energieverbrauch in Gebäuden ist zu hoch

Westfalen Weser ist ein kommunaler Netzbetreiber. Er baut und betreibt regionale Verteilnetze für Strom, Gas und Wasser, engagiert sich für Fernwärmekonzepte und investiert in Stadtwerke und energienahe Bereiche. Für die Durchführung des Wettbewerbs setzt Westfalen Weser auf die Klimaschutzagentur Weserbergland.

Der Anteil des Energieverbrauchs in Gebäuden ist – gemessen am Gesamtenergieverbrauch in Deutschland – sehr hoch. Entsprechend ist das Energieeinsparpotenzial beachtlich. Mit dem Klima-Sieger-Wettbewerb nimmt Westfalen Weser gezielt die heimischen Vereine und somit ihre Gebäude in den Fokus.

Einsparpotenziale häufig unbekannt

Da viele Vereine die Energieeinsparpotenziale ihrer Gebäude oder Vereinsanlagen nicht kennen, hat Jurymitglied Frank-Michael Baumann, Geschäftsführer der Energie-Agentur NRW, einen Tipp parat: „Es ist sicherlich gut und hilfreich für die Vereine, sich vor Einreichung der Projekte fachlichen Rat bei Energieberatern, Schornsteinfegern, fachkundigen Handwerkern einzuholen.“

Westfalen Weser arbeitet bei der Durchführung des Wettbewerbs mit der Klimaschutzagentur Weserbergland zusammen, die dafür eine Servicestelle eingerichtet hat. „Wir lassen die Vereine nicht allein mit ihren Vorhaben. Wir beraten zu allen Fragen rund um den Wettbewerb, zur Antragsstellung sowie zu Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten der anstehenden Sanierungsvorhaben “, führt Anja Lippmann-Krüger, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Klimaschutzagentur, aus.

Jury wählt Sieger aus

Eine fachkundige und unabhängige Jury wählt aus den eingereichten Bewerbungen die Projekte aus, die das schlüssigste Konzept entwickelt haben. „Preiswürdig sind unterschiedlichste Klimaschutzprojekte. Dabei geht es neben konkreten Plänen und Sanierungsideen auch darum, Eigeninitiative zu zeigen, zukunftsorientiert zu denken, innovative Konzepte zu entwickeln und damit vielleicht sogar Vorreiter in der Kommune zu werden“, appelliert Uta Wolff an die Vereine. Denn auch die Motivation und das Maß des ehrenamtlichen Engagements werden bewertet.

Vereine, die an dem Wettbewerb teilnehmen möchten, müssen ihre Bewerbung bis zum 22. Januar eingereicht haben. Die Bewerbungsformulare und alle weitere Informationen zu dem Wettbewerb gibt es im Internet unter der Adresse www.westfalenweser.com/regionales-engagement/wettbewerbe/klimasieger