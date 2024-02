„Marsberg steht auf!“ - Stadt plant Kundgebung gegen rechts

„Marsberg steht auf!“ - Die Stadt Marsberg kündigt eine Kundgebung gegen Rassismus, Hass und Hetze auf dem Marsberger Kirchplatz an (Symbolbild). Am 17. Februar ist es soweit.

Marsberg. Gegen Rassismus, Hass und Hetze: Bürgermeister Thomas Schröder kündigt Anti-rechts-Demo auf dem Kirchplatz in Marsberg an. Die Details.

„Marsberg steht auf!“ - das kündigte Bürgermeister Thomas Schröder in der ersten öffentlichen Sitzung des Marsberger Stadtrats im Jahr 2024 an. Damit beziehe er sich auf die Kundgebungen in vielen deutschen Städten, zu denen bundesweit unzählige Menschen auf die Straßen gehen, um gegen Antisemitismus, Rassismus, Hass und rechte Hetze zu demonstrieren. Auch die Stadt Marsberg wolle sich dem anschließen. Bei einer öffentlichen Kundgebung werde die Stadt Marsberg mit allen teilnehmenden Bürgern für eine bunte, vielfältige und tolerante Gesellschaft und eine starke Demokratie einstehen.

Die Kundgebung sei für Samstag, den 17. Februar um 15 Uhr auf dem Kirchplatz im Marsberger Zentrum geplant, wie Thomas Schröder mitteilte. Veranstaltet werde die Kundgebung von den Fraktionen und dem Bürgermeister der Stadt, ebenso wie von der evangelischen und der katholischen Kirche sowie der türkisch-islamischen Gemeinschaft DITIB, heißt es von Seiten der Stadt Marsberg. Des Weiteren werde die Veranstaltung von allen Marsberger Schulen unterstützt. Bei der Kundgebung werde es mehrere Wortbeiträge geben, wofür Redner aus Wirtschaft, Politik, Kirchen und Öffentlichkeit eingeplant seien. „Das Ziel ist es, ein breites Spektrum an Perspektiven zu zeigen und die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger“ Marsbergs zu vertreten“, so die Stadt Marsberg.

