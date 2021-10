Marsberg: Steine erzählten Geschichte im Geologischen Garten

Giershagen. Ein Informationszentrum für Montanindustrie, Geologie und Bionik mit Geologischem Garten entsteht bei Giershagen. Ein Ausflug lohnt sich.

Die Steinblöcke in dem Geologischen Garten stehen auf dem skizzierten Umriss der Gemarkung um Giershagen bei Marsberg und zwar genau dort, wo sie gefunden wurden. 36 verschiedene Gesteinsarten sind das Besondere daran. Mit viel Engagement und mit viel Eigenleistung und Geld hat der Förderverein „Unser Giershagen“ an der Freizeitanlage Grube Reinhard ein Informationszentrum für Montanindustrie, Geologie und Bionik errichtet. Zu der Anlage gehört auch der Geologische Garten Giershagen, der seinesgleichen sucht. Initiator ist Reinhard Schandelle.

Die Anlage wurde mit Leader-Mitteln gefördert. Jetzt ist das Projekt endgültig fertiggestellt. Am Sonntag, 3. Oktober, sollen das Informationszentrum und der Geologische Garten eingeweiht und ihrer Bestimmung übergeben werden. Die Feier beginnt um 14.30 Uhr an der Freizeitanlage Grube Reinhard.

Morgens um 9 Uhr startet am Kirchplatz die traditionelle Abschlusswanderung des Fördervereins. Diesmal ist das eine geführte Wanderung zu den „verborgenen Steinbrüchen“ bei Giershagen.

Route auch durch unwegsames Gelände

Der Geologe Dr. Fischer von der Uni Bremen wird für geologisch Interessierte Informationen zu den Gesteinsformationen aus drei Erdzeitaltern geben. Die Wanderung erfordert festes Schuhwerk und gute Kondition, da die Route auch durch unwegsames Gelände führt. Die Wanderung endet am Geologischen Garten. Dort besteht die Möglichkeit, ein gemeinsames Mittagessen einzunehmen, ehe die Eröffnungsfeier beginnt.

Das Informationszentrum

Das Informationszentrum für Montanindustrie, Geologie und Bionik im Diemeltal bei Giershagen liegt an der Schnittstelle mehrerer lokaler und überregionaler Rad- und Wanderwege. Diemeltalradweg, Sauerländer Waldroute, Giershagener und Bredelarer Bergbauspuren und der Bionikpfad Marsberg kreuzen sich dort.

Umsetzung und Finanzierung Träger des Projektes Informationszentrum ist der Förderverein „Unser Giershagen, der das Projekt erstelltund finanziert hat. Dabei wurden Fördermittel aus dem Leaderprogramm in Anspruch genommen. In das Projekt sind auch in großem Umfang Eigenleistungen von ehrenamtlichen Helfern eingeflossen. Die Gesamtkosten betrugen ca. 65.000 Euro. Davon waren ca. 56.500 Euro förderfähig. 36.731,87 Euro betrug der Zuschuss aus Fördermitteln des Leader-Programms. Der Rest wurde durch Vereinsmittel und Eigenleistung erbracht.

Das Informationszentrum orientiert sich an der Thematik der Themenwege und informiert in Bild und Text auf 12 Tafeln über die abwechslungsreiche und zum Teil einzigartige Geologie der Gegend um Giershagen, die tausendjährige Geschichte des regionalen Bergbaus auf Eisen, Kupfer und Coelestin, die Hüttenindustrie an Diemel, Hoppecke, Glinde und Orpe, die entscheidende Rolle der Köhlerei für Bergbau und Hütten und die junge interdisziplinäre Wissenschaft der Bionik.

Der Geologische Garten

Die theoretische Information über die Geologie der Region wird ergänzt durch einen Geologischen Garten, der einen Spaziergang durch die Erdgeschichte und ein Eintauchen ins Innere der Landschaft bei Giershagen ermöglicht. Er wurde 2021 fertiggestellt.

Der Garten steht unter dem Motto: „Steine erzählen ihre Geschichte“. Auf dem auf knapp 100 Quadratmeter Fläche projizierten Grundriss der Gemarkung Giershagen wurden 36 verschiedene Steine aus 12 Formationen der drei Erdzeitalter Devon, Karbon und Perm analog zu ihren Fundorten installiert. Hier können die Besucher die Besonderheiten der Steine, ihre Beschaffenheit, ihre Form und ihre Farbe aus nächster Nähe in Augenschein nehmen und erfühlen.

Jeder Stein soll einen QR-Code erhalten, der eine Audio-Datei aufruft, in der der Stein sich vorstellt und etwas über die Umstände seiner Entstehung erzählt. Dazu gibt es noch einen Flyer/Führer mit den Bildern der Steine und eine Begleitbroschüre und Schülermaterial für das gesamte Zentrum, die noch erstellt werden müssen.

Zielgruppen und Partner

Neben den Nutzern der Wander-, Rad- und Themenwege sind insbesondere Jugendliche und Schüler die Zielgruppen. Dazu arbeitet der Förderverein auch mit den Schulen der Umgebung, insbesondere mit der Naturparkschule Giershagen zusammen. Ein weiterer Kooperationspartner bei der Vermarktung und bei Führungen ist der Geopark Grenzwelten, dem auch der Bereich Giershagen angehört.

Das Zentrum mit dem Geologischen Garten soll auch als außerschulischer Lernort registriert werden. Das Informationszentrum bietet nicht nur eine schnelle kurze Information, sondern ermöglicht auch durchaus eine intensivere Beschäftigung mit den behandelten Themen. Initiator Reinhard Schandelle: „Insbesondere der Geologische Garten ist in dieser Form einzigartig in Deutschland. Etwas Vergleichbares gibt es nach Auskunft des Geoparks Grenzwelten bisher in keinem anderen Geopark oder an anderer Stelle in Deutschland.“

