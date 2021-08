Marsberg stoppt Spielplatz-Abbau: Diese neun Plätze bleiben

Marsberg. Aus Kostengründen wurden in Marsberg bereits 16 Spielplätze zurückgebaut, drei werden noch geschlossen. Neun dürfen doch bleiben. Die Liste:

Um Kosten einzusparen, sah der Haushaltssanierungsplan von 2012 vor, 28 Spielplätze im Stadtgebiet vonMarsberg zu schließen und zurückzubauen. 16 sind bereits zurückgebaut, drei sollen noch geschlossen werden. Neun sollen allerdings erhalten bleiben und nicht geschlossen werden. Der Stadtrat muss noch zustimmen.

Lesen Sie auch:Eltern in Brilon bringen Kinder mit Corona-Symptomen zur Schule

Inzwischen wurden 16 Spielplätze im Stadtgebiet aufgegeben, wie die in Obermarsberg, Westheim, Essentho und Erlinghausen an den ehemaligen Grundschulen. Für die Spielplätze am Rennufer, am Erlenbach und am Oestertor wurden die Pachtflächen inzwischen zurückgegeben. In Oesdorf wird der Spielplatz an den drei Linden als Grünfläche genutzt, ebenso in Padberg der am Trappweg.

Lesen Sie auch:Lehrermangel im HSK: An diesen Schulen in es dramatisch

Vorgesehen war, ursprünglich weitere 12 Kinderplätze aufzugeben. Davon sollen jetzt nur noch drei geschlossen werden. Der in Beringhausen an der ehemaligen Grundschule soll zurückgebaut werden, sobald Reparaturkosten anfallen. Eine eventuelle Nachnutzung ist noch nicht abschließend entschieden. Ein zweiter Spielplatz in Beringhausen an der Markusstraße/Bahn soll ebenfalls zurückgebaut werden, wenn Reparaturkosten anfallen. Danach wird die Fläche renaturiert werden. In Marsberg soll der Spielpatz an der gelben Schule in der Trift im Zuge des Umbaus der Schule zurückgebaut werden zur Freifläche der künftigen Bücherei.

Diese Spielplätze bleiben

Die Spielplätze in Giershagen an der Freizeitanlage, in Erlinghausen am Ehrenmal, in Westheim am Sportplatz in Meerhof am Dränkeweg und in Marsberg in der Hameke bleiben bestehen. Ebenso der in Giershagen am Tretbecken. Er wird durch den Förderverein unterhalten werden. Die Spielplätze an den Sportplätzen in Padberg, Meerhof und Obermarsberg bleiben ebenfalls erhalten und werden durch die jeweiligen Sportvereine unterhalten. Wenn der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag, 2. September ab 18 Uhr in der Schützenhalle Niedermarsberg sein Okay dazu gibt.

Trotz der Schließungen bleiben 38 Spielplätze im Stadtgebiet erhalten. In jedem Ortsteil bleibt mindestens einer. In Niedermarsberg bleiben sechs Spielplätze, in Giershagen und Obermarsberg jeweils vier, in Westheim drei, in Padberg, Helminghausen, Erlinghausen, Essentho und Bredelar jeweils zwei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon