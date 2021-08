Marsberg: Täter dringen in Scheune ein - Das wurde gestohlen

Marsberg. Erneut wurde in Marsberg innerhalb kurzer Zeit eingebrochen - diesmal in eine Scheune in der Mönchstraße. Das wurde bei dem Diebstahl gestohlen:

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag in eine Scheune an der Mönchstraße in Marsberg ein.

Schubkarre gestohlen

Zwischen 22 Uhr und 8 Uhr verschafften sich die Täter vermutlich durch die Tür den Zutritt in die Scheune Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie eine Schubkarre. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 902003711 in Verbindung zu setzen.

