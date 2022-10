Marsberg: Tatort Tankstelle Bunse – Polizei sucht Betrüger

Marsberg. Die Polizei sucht mit Fahndungsbildern nach einem Mann, der in Marsberg mit einem gefälschten Ausweis ein Paket an der Tankstelle Bunse ab holte.

Nach einem Betrug bittet die HSK-Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wie die Polizei am Donnerstag (13. Oktober) mitteilt, kam es am 20. Januar gegen 14 Uhr zu einem Betrug in einer Tankstelle in Marsberg. Zur Tatzeit betrat ein unbekannter männlicher Tatverdächtiger den Verkaufsraum der Tankstelle Bunse in Marsberg.

Nach Vorlegen eines gefälschten Personalausweis, der auf eine deutsche existente Person ausgegeben war, holte er ein zuvor betrügerisch bestelltes iPhone 13 Pro ab.

Das Bild des Tatverdächtigen. Foto: Polizei

Der Mann trug eine dunkle Hose, einen olivfarbenen Parka, eine schwarze Wollmütze und Turnschuhe mit heller Sohle. Die Polizei beschreibt seine Figur als kräftig.

Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Weitere Fotos des Gesuchte im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/89236. Hinweise an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90200 3711.

