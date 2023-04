Marsberg-Udorf: Besondere Initiative schafft Traumspielplatz

Am Sonntag, den 2. April wurde bei kaltem aber trockenem Wetter der Udorfer Spielplatz in einem familiären Rahmen nach Erneuerung wiedereröffnet. Mit Hilfe des Volksbankprojektes „Viele schaffen mehr“ wurden mehr als 12.000 Euro für die Erneueraung des Spielplatzes gespendet.

Impressionen von der Spielplatzeröffnung nach Umbau in Udorf

Am Sonntag, den 2. April wurde bei kaltem aber trockenem Wetter der Udorfer Spielplatz in einem familiären Rahmen nach Erneuerung wiedereröffnet. Mit Hilfe des Volksbankprojektes „Viele schaffen mehr“ wurden mehr als 12.000 Euro für die Erneueraung des Spielplatzes gespendet.

Impressionen von der Spielplatzeröffnung nach Umbau in Udorf

Am Sonntag, den 2. April wurde bei kaltem aber trockenem Wetter der Udorfer Spielplatz in einem familiären Rahmen nach Erneuerung wiedereröffnet. Mit Hilfe des Volksbankprojektes „Viele schaffen mehr“ wurden mehr als 12.000 Euro für die Erneueraung des Spielplatzes gespendet.

Impressionen von der Spielplatzeröffnung nach Umbau in Udorf

Am Sonntag, den 2. April wurde bei kaltem aber trockenem Wetter der Udorfer Spielplatz in einem familiären Rahmen nach Erneuerung wiedereröffnet. Mit Hilfe des Volksbankprojektes „Viele schaffen mehr“ wurden mehr als 12.000 Euro für die Erneueraung des Spielplatzes gespendet.

Impressionen von der Spielplatzeröffnung nach Umbau in Udorf

Am Sonntag, den 2. April wurde bei kaltem aber trockenem Wetter der Udorfer Spielplatz in einem familiären Rahmen nach Erneuerung wiedereröffnet. Mit Hilfe des Volksbankprojektes „Viele schaffen mehr“ wurden mehr als 12.000 Euro für die Erneueraung des Spielplatzes gespendet.

Impressionen von der Spielplatzeröffnung nach Umbau in Udorf

Am Sonntag, den 2. April wurde bei kaltem aber trockenem Wetter der Udorfer Spielplatz in einem familiären Rahmen nach Erneuerung wiedereröffnet. Mit Hilfe des Volksbankprojektes „Viele schaffen mehr“ wurden mehr als 12.000 Euro für die Erneueraung des Spielplatzes gespendet.

Impressionen von der Spielplatzeröffnung nach Umbau in Udorf

Am Sonntag, den 2. April wurde bei kaltem aber trockenem Wetter der Udorfer Spielplatz in einem familiären Rahmen nach Erneuerung wiedereröffnet. Mit Hilfe des Volksbankprojektes „Viele schaffen mehr“ wurden mehr als 12.000 Euro für die Erneueraung des Spielplatzes gespendet.

Impressionen von der Spielplatzeröffnung nach Umbau in Udorf

Am Sonntag, den 2. April wurde bei kaltem aber trockenem Wetter der Udorfer Spielplatz in einem familiären Rahmen nach Erneuerung wiedereröffnet. Mit Hilfe des Volksbankprojektes „Viele schaffen mehr“ wurden mehr als 12.000 Euro für die Erneueraung des Spielplatzes gespendet.

Impressionen von der Spielplatzeröffnung nach Umbau in Udorf

Am Sonntag, den 2. April wurde bei kaltem aber trockenem Wetter der Udorfer Spielplatz in einem familiären Rahmen nach Erneuerung wiedereröffnet. Mit Hilfe des Volksbankprojektes „Viele schaffen mehr“ wurden mehr als 12.000 Euro für die Erneueraung des Spielplatzes gespendet.

Impressionen von der Spielplatzeröffnung nach Umbau in Udorf

Am Sonntag, den 2. April wurde bei kaltem aber trockenem Wetter der Udorfer Spielplatz in einem familiären Rahmen nach Erneuerung wiedereröffnet. Mit Hilfe des Volksbankprojektes „Viele schaffen mehr“ wurden mehr als 12.000 Euro für die Erneueraung des Spielplatzes gespendet.

Impressionen von der Spielplatzeröffnung nach Umbau in Udorf

Am Sonntag, den 2. April wurde bei kaltem aber trockenem Wetter der Udorfer Spielplatz in einem familiären Rahmen nach Erneuerung wiedereröffnet. Mit Hilfe des Volksbankprojektes „Viele schaffen mehr“ wurden mehr als 12.000 Euro für die Erneueraung des Spielplatzes gespendet.

Impressionen von der Spielplatzeröffnung nach Umbau in Udorf

Am Sonntag, den 2. April wurde bei kaltem aber trockenem Wetter der Udorfer Spielplatz in einem familiären Rahmen nach Erneuerung wiedereröffnet. Mit Hilfe des Volksbankprojektes „Viele schaffen mehr“ wurden mehr als 12.000 Euro für die Erneueraung des Spielplatzes gespendet.

Impressionen von der Spielplatzeröffnung nach Umbau in Udorf

Udorf. Es war eine Initiative von ganz vielen Menschen: In Marsberg-Udorf konnte dadurch ein Spielplatz für Kinder ganz neu eröffnet werden.

Wiedereröffnet nach seiner umfangreichen Neugestaltung wurde am Sonntag bei kaltem aber trockenem Wetter der Udorfer Spielplatz in einem familiären Rahmen. Mit Hilfe des Volksbankprojektes „Viele schaffen mehr“ wurden mehr als 12.000 Euro für die Erneuerung des Spielplatzes gespendet. Mit dieser Summe, sowie dem finanziellen Beitrag der Stadt Marsberg konnte der Spielplatz durch den Bauhof Marsberg mit neuen Spielgeräten ausgestattet werden. Die Spielgeräte wurden von dem mittelständischem Familienunternehmen „Sauerland Spielgeräte“ aus Salzkotten gefertigt. Die Firma verarbeitet vorwiegend heimische Douglasie, sie produziert auch Spielgeräte aus Stahl, Aluminium und Melamin in ihrem Werk. Alle Spielgeräte entsprechen natürlich den Vorgaben der DIN EN 1176 sowie bei Spielgeräten für Spielplätzen, Kindergärten und Schulen den entsprechenden DGUV Sicherheitsrichtlinien. Die Zimmerei Becker spendete noch eine überdachte Bank.

Verstand ausfallen lassen, den Kindern auf Augenhöhe begegnen

Lesen Sie auch: Kirche in Brilon quält Personalnot: „Es ist viel zerbrochen“

Ortsvorsteher Heinrich Assauer bedankte sich, bei allen, die dieses Projekt ermöglicht haben. „Komm mit mir ins Abenteuerland. Auf deine eigene Reise. Komm mit mir ins Abenteuerland. Der Eintritt kostet den Verstand. Komm mit mir ins Abenteuerland. Und tu’s auf deine Weise. Deine Phantasie schenkt dir ein Land. Das Abenteuerland…“ – mit diesen Liedzeilen von Pur startete er seine Rede. Aus seiner Sicht sind die Liedzeilen ein gutes Konzept, eine gute Anleitung, um einen Spielplatz zu planen und zu bauen. „Einfach nur mal den Verstand ausfallen lassen, den Kindern auf Augenhöhe begegnen! Ob der Kinderspielplatz gut ist? Wird sich noch zeigen – das können nur die Kinder beurteilen“, so der Ortsvorsteher. „Diese Aktion tat auch den Erwachsenen gut. Es haben viele Bürger ihre Ideen einfließen lassen. Das Projekt stärkte unwahrscheinlich den Zusammenhalt in Udorf. Wir haben alle gemeinsam etwas verändert.“ Nach der Rede im Gemeindesaal ging es auf dem Spielplatz, die Volksbank war vertreten durch Beate von Rüden, die Stadt bzw. der Bauhof durch Florian Müller.

Lesen Sie auch: Top-Kardiologe für Krankenhaus Brilon: Das sind seine Pläne

Die Udorfer Kinder schnitten gemeinsam mit den Vertretern der Institutionen voller Vorfreude das rote Band durch, danach konnte getobt werden. Sie probierten alles aus und waren sichtlich zufrieden. Die Kleinen, beziehungsweise deren Eltern, bedankten sich mit einer Feier für Groß und Klein, hierzu luden sie alle Spender, die Dorfgemeinschaft und alle Freunde aus Nah und Fern ein. Für das leibliche Wohl war natürlich bei dieser Feier gut gesorgt.

Mehr Bilder von der Spielplatzeröffnung gibt es unter wp.de/brilon. Für Abonnenten der gedruckten Zeitung und des E-Papers ist der Zugriff auf unsere digitalen Inhalte selbstverständlich kostenfrei. Wie Sie sich freischalten können, wird in der Infografik beschrieben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon