Marsberg: Unfall im Haus – 300 Kilogramm fallen auf Mann

Marsberg-Westheim. Bei Renovierungsarbeiten in Westheim ist am Montag ein 300 Kilogramm schwerer Sturz auf einen Mann gefallen. Die Details des Rettungseinsatzes.

„Verschüttete Person“ in Westheim – So lautete am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr das Einsatzstichwort für die Feuerwehr Marsberg. Bei Renovierungsarbeiten im Eigenheim in Westheim war ein Sturz, ein Träger, der eine Maueröffnung überspann, mit einem Gewicht von 300 Kilogramm auf einen Mann gefallen und hatte ihn schwer am Bein verletzt.

Die Verletzung des Mannes ist nicht lebensbedrohlich. Es wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den verletzten Mann in die nächste Fachklinik flog.

Mit Drehleiter aus erstem Stock geholt

Um den Verletzten zu befreien hatten die die Feuerwehrleute den Sturz angehoben. Mit der Drehleiter. wurde er aus dem 1. Obergeschoss gehoben.

Im Einsatz waren die Löschgruppen aus Essentho, Meerhof,, Marsberg, Oesdorf und Westheim sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet.