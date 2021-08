Marsberg: Was einen Imbiss nun vor Einbrechern bewahrte

In Marsberg scheitern Einbrecher an einer Imbiss-Tür.

Marsberg. In Marsberg versuchen Einbrecher einen Imbiss zu knacken, was ihnen jedoch nicht gelingt. Woran sie scheiterten und was bei der Tat passiert ist:

In der Zeit von Samstag, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, haben bislang unbekannte Täterversucht, in einen Imbiss an der Kasseler Straße in Marsberg einzubrechen.

Eingangstür hielt stand

Die Täter scheiterten mit ihren Hebelversuchen an der stabilen Eingangstür. Es entstand jedoch Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992/90200-3711 in Verbindung zu setzen.

