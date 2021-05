Marsberg: Weiteres Corona-Testzentrum eröffnet in Meerhof

Meerhof. Im Marsberger Ortsteil Meerhof gibt es seit dieser Woche eine weitere Möglichkeit, um sich auf Corona testen zu lassen. Wo das Testzentrum steht.

Seit dieser Woche gibt es in Meerhof ein zusätzliches Angebot, um einen Corona-Test durchführen zu lassen. In der Alten Schule, Am Dreswinkel 4, findet eine Bürgertestung statt. Es werden auch entsprechende Bescheinigungen, etwa für den Besuch in einem Geschäft, ausgestellt. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 13.30 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Eine vorherige Terminbuchung soll unter www.ersa.app erfolgen. Ein Besuch ohne vorherige Buchung ist auch möglich. Hierbei ist der Personalausweis mitzubringen und mit einer Wartezeit zu rechnen. Die Bescheinigung über das Testergebnis wird elektronisch zugestellt, hierzu ist eine gültige E-Mail-Adresse vor Ort anzugeben.

Die Testung erfolgt kostenfrei und ist auch mehrmals pro Woche möglich. Alle Testzentren in der Stadt Marsberg sind mit den Kontaktdaten auf der Homepage der Stadt Marsberg zu finden.

