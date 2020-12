Marsberg/Winterberg: Shoppen vor Ort im Lockdown

Marsberg/Winterberg. Einige Ladeninhaber aus Marsberg und Winterberg bieten an den Tagen vor Weihnachten Abhol- und Lieferdienste an.

Die Einkaufsstraßen sind leer, die Geschäfte in der Corona-Krise geschlossen – und das wenige Tage vor Heiligabend, der umsatzstärksten Zeit für viele Ladeninhaber.

In der WP-Ausgabe am Donnerstag hatte die Redaktion bereits Kontaktdaten von Ladeninhabern aus Olsberg und Brilon aufgelistet, die einen einen Liefer- oder Abholservice anbieten, um Kunden eine lokale Alternative zu Amazon und Co. zu geben. Auch Einzelhändler aus Marsberg und aus Winterberg bieten im Lockdown Waren an.

Marsberg

Aus Marsberg wurden der WP-Redaktion eine ganze Reihe von Geschäften gemeldet.

Borghoff Schuhhaus und Orthopädie, Bredelar: Tel. 02991 316, www.brghoff-bredelar.de.

Modehaus Possny: Tel. 02992 2918 possny-modehaus@freenet.de.

Schuhhaus Wegener: www.schuh-wegener.de, Tel. 02992 12111, 0170 1835184.

Brillen und Optik Kemmerling: Tel. 02992 1223 0171 8583637.

Flemming lesen-schreiben-schenken; Tel. 02992 903671.

Modehaus Jesper, Westheim: www.modenjesper.de, info@modejesper.de.

Röleke, Sägewerk und Baustoffe: Tel. 02992 2335, saegewerk-roeleke.@t-online.de

Spieß Handarbeiten und Kindermoden: Tel. 02992 2738.

Getränke Koppenburg: Tel. 02992 2242 oder 4848.

Kosmetikstudio Sylvia Bunse: Tel. 02992 64174, 0160 4129743.

TV SAT Service Andreas Gerdes: Tel. 0171 2730125.

Ralf Viering, Kfz-Reilehandel und Industriebedarf: Tel. 02992 65156, 0171 6515600.

Brillenmoden Schwiddessen: Tel. 02992 5060, info@schwiddessen-optik.de

Sport Kupitz: 02991/1250

Winterberg

Aus Winterberg haben bis zum Freitagnachmittag (18.12.) nur zwei Ladeninhaber gemeldet, dass sie einen Abhol- beziehungsweise Lieferservice vor Weihnachten anbieten.

Galeriedel (Schreibwaren und Bürobedarf): Kontaktlose Abholung im Geschäft von 10 - 12 Uhr, 02981 9252636 oder 02981 2745 oder info@galeriedel.de

Sport+Mode Wemhoff in Altastenberg: Abholung oder Lieferung, 02981 1345 oder info@sport-wemhoff.de