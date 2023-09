Marsberger Krankenhaus baut Sicherheit in der Klinik aus

Stephanie Scharfenstein, Fachdienst Gesundheitsamt Hochsauerlandkreis Hygiene und Infektionsschutz, Uwe Riedesel, Leitung Klinikhygiene des St.-Marien-Hospitals in Marsberg, Viktoria Weinand, Hygienefachkraft in Ausbildung, Dr. Michael Wortmann, Ärztlicher Dienst des Gesundheitsamtes Hochsauerlandkreis und Anita Lingenauber (v.l.), Fachdienst Gesundheitsamt Hochsauerlandkreis Hygiene und Infektionsschutz, trafen sich im Kreishaus in Meschede, wo Uwe Riedesel das MRE-Siegel für das St. Marien-Hospital entgegennahm.

Marsberg. Fehler im Gesundheitswesen können fatale Folgen haben. Das Marsberger Krankenhaus ergreift Maßnahmen zum Schutz von Medizinern und Patienten.

Auf den Schutz von Patienten, Pflegepersonal und Medizinern wird mit dem Tag der Patientensicherheit am 17. September mit einem Aktionsbündnis aufmerksam gemacht.

Das Hygiene-Team ist Teilnehmer am regionalen MRE-Netzwerk im Hochsauerlandkreis

„Ein wichtiges Kriterium für die Sicherheit im Krankenhaus ist der Schutz vor Keimen“, heißt es in einer Mitteilung des Brüderkrankenhauses Paderborn. Vor wenigen Tagen wurde das St.-Marien-Hospital Marsberg mit dem MRE-Qualitätssiegel ausgezeichnet. „Die zunehmende Verbreitung von Erregern mit Vielfachresistenzen gegen Antibiotika, so genannte multiresistente Erreger, MRE, und der Anstieg von behandlungs-assoziierten Infektionen durch MRE stellen eine immer größer werdende Herausforderung für Krankenhäuser dar“, kommt Uwe Riedesel, Leiter der Klinikhygiene im Marsberger Krankenhaus, in der Mitteilung zu Wort. Zusammen mit seiner Kollegin Viktoria Weinand hat er das MRE-Siegel im Kreishaus in Meschede entgegen genommen. Das Hygiene-Team ist Teilnehmer am regionalen MRE-Netzwerk im Hochsauerlandkreis. Das Netzwerk macht sich gegen multiresistente Keime stark.

Apothekerinnen würden unerwünschte Wirkungen von Medikamenten kennen

Im St.-Marien Hospital kümmern sich laut Mitteilung weitere Spezialisten um Details der Patientensicherheit, zum Beispiel bei der Verordnung von Medikamenten. Hier müsse man insbesondere bei betagten Patienten genau hinschauen: zu viel, zu wenig, notwendig oder verzichtbar? Antworten auf diese Fragen würden die speziell ausgebildeten Apothekerinnen in Kooperation mit den Ärzten geben. Die für Arzneimitteltherapiesicherheit (ATMS) zertifizierten Apothekerinnen würden unerwünschte Wirkungen von Medikamenten und Wechselwirkungen von Wirkstoffen kennen, heißt es weiter seitens des Krankenhauses. Sie besuchten die Patienten auf der Geriatrie.

Medikationsplan eines Patienten werde auf Problembereiche hin analysiert

Der individuelle Medikationsplan eines Patienten werde auf Problembereiche hin analysiert. Neben den ATMS-Expertinnen gibt es ABS-Experten. „ABS steht für Antibiotic Stewardship und sensibilisiert die behandelnden Ärzte im richtigen Umgang mit Antibiotika. So können Resistenzen vermieden werden“, erklärt Oberapothekerin Corinna Wiebeler vom paderlog, Zentrum für Zentrum für Krankenhauslogistik und Klinische Pharmazie am Paderborner Brüderkrankenhaus, wie in der Mitteilung weiter zitiert. Dank der engen Zusammenarbeit im Trägerverbund der BBT-Gruppe profitiere das St.-Marien-Hospital von der Expertise der Apotheker in Sachen Patientensicherheit.

Risiken, die Mitarbeitende des St.-Marien-Hospitals täglich im Blick haben

Unerwünschte Keime und unerwünschte Wirkungen von Medikamenten seien zwei Beispiele für Risiken, die Mitarbeitende des St.-Marien-Hospitals täglich im Blick hätten. „Unser Krankenhaus ist auf dem Weg, eine „High Reliability Organization“, eine hoch zuverlässige Organisation, zu werden“, betont der Ärztliche Direktor Dr. Ralf Beyer.

Das St.-Marien-Hospital bereite derzeit ein externes Risiko-Audit vor, in dem alle Kriterien einer besonders zuverlässigen Organisation geprüft werden. „Das Pflegen einer offenen Fehlerkultur ist uns wichtig. Es kommt nicht darauf an, einen Schuldigen zu finden, vielmehr nehmen wir die Lösung des Problems in den Blick und lernen voneinander. Transparenz ist entscheidend“, sagt Qualitätsmanagerin Inna Rifert.

Fehler im Gesundheitswesen können fatale Folgen haben

Fehler im Gesundheitswesen können fatale Folgen haben. In der BBT-Gruppe werde eine transparente Fehlerkultur gepflegt, kritische Situationen und mögliche Fehlerquellen fließen in ein Meldesystem ein, von dem die Kollegen wiederum lernen können, so dass ein ständiger Verbesserungsprozess schließlich die Eintrittswahrscheinlichkeit von Fehlern verringert, heißt es in der Mitteilung.

