Marsberger mit Drogen und falschem Kennzeichen erwischt

Marsberg. Kein Führerschein, falsches Kennzeichen, Quad nicht zugelassen und Drogen konsumiert - für einen Marsberger kommt es nun knüppeldick:

Am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr wollten Polizisten ein Quad in Marsberg in der Straße „Weist“ kontrollieren, da an dem Fahrzeug ein Rücklicht kaputt war. Der Fahrer des Quad missachtete die Anhalte Zeichen der Polizei und versuchte zu fliehen.

Lesen Sie auch: Wurde Olsberger auf Fete vergewaltig?

Verfolgungsfahrt

Nach eine kurzen Verfolgungsfahrt konnte der Fahrer durch die Beamten gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der 32-jährige Marsberger keinen Führerschein hatte. Weiter passte das Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug. Der Mann hatte es von seinem Motorroller abmontiert und einfach an dem Quad befestigt. Das Quad selber war nicht für den Straßenverkehr zugelassen.

Lesen Sie auch: Wie sich die Stadtwerke Brilon auf Gasknappheit vorbereiten

Auffällig verhalten

Der Marsberger verhielt sich während der Kontrolle auffällig, so dass die Polizisten die Vermutung hatten, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogen-Vortest lieferte das dementsprechende Ergebnis. Gegen den Marsberger wird jetzt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren unter Drogeneinfluss und Besitz von Drogen ermittelt.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon