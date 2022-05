Maskenpflicht: Diese Regeln gelten in den Rathäusern im HSK

Altkreis Brilon. Die Maskenpflicht gilt eigentlich nur noch eingeschränkt, aber manche Rathäuser im HSK setzen weiter auf sie. So ist die Lage im Altkreis Brilon.

Der Blick in das öffentliche Leben zeigt, dass immer weniger Personen eine Maske in Räumlichkeiten tragen. Grund dafür ist die aktuelle Corona-Schutzverordnung der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen. Aus der geht nämlich hervor, dass eine entsprechende Mund-Nasen-Bedeckung nur noch in wenigen Bereichen wirklich vorgeschrieben ist. Diese Ausnahmen beziehen sich auf Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und auch den öffentlichen Nahverkehr. Aber es besteht auch die Möglichkeit, beispielsweise für Gastronomiebetriebe oder auch Supermärkte, von dem eigenen Hausrecht Gebrauch zu machen. So lässt sich vorschreiben, dass weiterhin eine Maskenpflicht gilt, obwohl die Landesregierung das nicht vorschreibt. Diese Möglichkeit haben auch die Verwaltungen in den einzelnen Kommunen im Altkreis Brilon. Auf Anfrage haben die Städte erklärt, wie genau die Regelungen in den Rathäusern aussehen.

Die Bürgermeister des östlichen Hochsauerlandkreises hatten bei ihrem jüngsten Treffen genau dieses Thema besprochen. Das Vorgehen in Sachen Maskenpflicht sollte in den Kommunen identisch sein. „Über eine eventuelle Anpassung der Hygienebestimmungen wird sich diesbezüglich regelmäßig vor dem Hintergrund der aktuellen Kennzahlen insbesondere mit den Kommunen des Altkreises Brilon abgestimmt. Etwaige Anpassungen werden daher bei Bedarf gemeinsam kommuniziert“, erklärt Holger Schnurbus, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Stadt Hallenberg.

Maskenpflicht in Rathäusern im Altkreis Brilon

Die Entscheidung in puncto Maskenpflicht fällt klar aus: Um sowohl die Besucherinnen und Besucher, aber auch die Bediensteten zu schützen, gilt in den Rathäusern der Kommunen im östlichen Hochsauerlandkreis nach wie vor die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. „Gerade vor dem Hintergrund der nach wie vor hohen Infektionszahlen - zum Stichtag 9. Mai rund 4.300 bestätigte Infektionen im HSK bei einer Inzidenz von 693 - dient das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auch dazu, die Dienstleistungen, die in den kommunalen Verwaltungen für die Bürgerschaft erbracht werden, dauerhaft aufrecht erhalten zu können, indem Krankheitsfälle durch das Corona-Virus möglichst vermieden werden“ schreibt Jörg Fröhling, Pressesprecher der Stadt Olsberg.

Über das Hausrecht ist es möglich, eine Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden aufrecht zu erhalten. Dies hat auch der Städte- und Gemeindebund NRW als Dienstleister und Dachverband aller NRW-Mitgliedskommunen festgestellt und ein solches Vorgehen sogar empfohlen.

Kostenlose Masken stehen zur Verfügung

In allen Kommunen des östlichen Hochsauerlandkreises sei laut Fröhling eine hohe Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger festzustellen, durch das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung sich und andere zu schützen. Durch die gelockerten Corona-Regeln kann es natürlich auch vorkommen, dass eine Maske nicht zur Hand sein sollte beim Besuch einer der Dienststellen der Kommunen. Sollte eine Besucherin oder ein Besucher keine dabei haben, liegen entsprechende Masken kostenlos zur Nutzung innerhalb der jeweiligen Dienststellen aus.

Zudem lassen sich viele Anliegen telefonisch oder online erledigen. Dass bislang ein Bürger oder eine Bürgerin der Verpflichtung, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, nicht nachgekommen wäre, ist nicht bekannt.

