Maskierte Räuber überfallen Tankstelle bei Marsberg

Marsberg/Rhoden. Sie drohten mit Messern und trugen Masken. Zwei Täter haben in der Nacht zu Dienstag in Diemelstadt-Rhoden bei Marsberg eine Tankstelle überfallen.

Zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle kam es der Nacht von Montag auf Dienstag in Diemelstadt-Rhoden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die unbekannten Täter erbeuteten eine geringe Menge Bargeld und Zigaretten. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Sie trugen Karnevalsmasken

Der Raubüberfall auf die Tankstelle am Wrexer Teich ereignete sich gegen 1.30 Uhr. Zwei maskierte Täter betraten den Verkaufsraum und bedrohten die Angestellte. Sie dirigierten die Kassiererin an die Verkaufstheke und forderten unter Vorhalt von Messern die Herausgabe von Geld. Die Frau übergab einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag an einen der beiden Täter, der anschließend auch noch die Herausgabe von Zigaretten der Marke „Gauloises“ forderte. Nachdem die Angestellte auch dieser Forderung nachkam, flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Mit Messer bedroht

Von den Tätern liegen folgenden Beschreibungen vor: Beide etwa 170 bis 180 cm groß und von schlanker Gestalt. Der Wortführer war bekleidet mit grauer oder olivgrüner Jacke mit schwarzen Taschen, grauer Hose und Turnschuhen der Marke „Nike“ mit weißen Streifen. Er sprach akzentfrei Deutsch. Der zweite Täter war mit schwarzer Lederjacke, dunkler Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet.

Beide Täter führten Messer bei sich und trugen Karnevalsmasken. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt, die Zeugen sucht. Wer hat die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht haben oder kann Hinweise auf die Täter mit den Karnevalsmasken geben?Hinweise an die 05631-971-0.