Polizei Maskierter Täter bricht in Winterberg Geldautomaten auf

Winterberg. Ein dunkel gekleideter und maskierter Mann bricht am frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr einen Geldautomaten in Winterberg auf. Die Polizei sucht:

In der Poststraße in Winterberg wurde am Freitagmorgen zwischen 2.45 und 3 Uhr ein Geldautomat aufgebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, betrat ein dunkel gekleideter und maskierter Täter die Bank und brach einen Geldautomaten auf. Es konnte Bargeld erbeutet werden. Nach der Tat floh der Täter, der vermutlich einen Komplizen hatte, in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Winterberg, 02981/90200

