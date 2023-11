Massiver Bahnstreik: Auch Züge in Brilon fallen jetzt aus

Brilon/Winterberg Pendler aus Brilon und Winterberg müssen sich auf Einschränkungen gefasst machen. Der Warnstreik der GDL betrifft auch das Sauerland.

Bahnreisende müssen in den kommenden Wochen mit Warnstreiks rechnen. Ein erster Streik beginne an diesem Mittwoch um 22 Uhr und dauere bis 1 Uhr am Donnerstag, teilte die GDL auf ihrer Webseite mit. „Der Unmut der Beschäftigten ist groß“, sagt GDL-Chef Claus Weselsky, „ihre Anliegen sind legitim“. Aufgrund des Streiks der Gewerkschaft GDL kommt es nun zu massiven Fahrplanänderungen im S-, Regional- und Fernverkehr. Davon sind auch Brilon und Winterberg betroffen.

Briloner Zug wird voraussichtlich ausfallen

Tatsächlich gibt es unter zuginfo.com eine Liste der Züge, die bestreikt werden, darunter auch der RE57 Winterberg/ Brilon - Dortmund. Dieser soll laut Übersicht auf der Website komplett entfallen. Der RE 17 von Hagen nach Kassel fährt allerdings weiterhin zwischen Hagen und Bestwig und Brilon Wald und Warburg / Kassel.

Zu den Informationen soll beachtet werden, „dass die Mobilitätsgarantie in NRW in dem Zeitraum des Streiks ausgesetzt ist.

Die kostenfreie Hotline der DB erreichen Sie unter der Nummer 08000-996633.“

Streikbeschluss sei ein Unding

Den Streikbeschluss hatte die GDL der Deutschen Bahn zuvor übermittelt. Der Personalvorstand der Bahn, Martin Seiler, zeigte sich daraufhin empört. „Der Streikbeschluss zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Unding“, sagt Seiler, jetzt zeige die Gewerkschaftsspitze ihr wahres Gesicht. An einer Verhandlungslösung sei sie nicht interessiert.

Lesen Sie auch

Die Tarifverhandlungen haben erst in der vergangenen Woche begonnen. Die Bahn hat der GDL dabei ein erstes Angebot vorgelegt. Es sieht nach Angaben der Bahn eine Entgelterhöhung um elf Prozent vor. Die GDL wiederum bezeichnet das Angebot nun als „unzureichend“ und will deshalb in den Arbeitskampf ziehen. Die Bahn geht von „massiven Auswirkungen auf den Bahnverkehr“ aus. Über eine Notfahrplan will das Unternehmen Kunden noch informieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon