Ein Blick in den Rohbau des Petrinums. Hier im Erdgeschoss hat es nun einen Wasserschaden gegeben.

Brilon Massiver Wasserschaden verzögert Fertigstellung am Petrinum

Brilon. Unerwarteter Rückschlag am Briloner Petrinum: Die Schüler müssen sich sich weiter gedulden. Wie es zu dem Schaden kam.

Die Schülerinnen und Schüler des Petrinums müssen länger warten, bis sie den neuen Naturwissenschafts-Trakt nutzen können.

Schaden wurde am 6. Oktober festgestellt

In den Herbstferien wurde ein schwerer Wasserschaden im Erdgeschoss des Gebäudes entdeckt, der die Fertigstellung weiter verzögert. Laut der Stadt wurde der Schaden an der Wasserinstallation schon am 6. Oktober festgestellt.

Das Wasser konnte sich sowohl in den Wänden als auch im Boden ausbreiten. Um den Schaden einzudämmen, wurden bereits Heizlüfter und Heizplatten aufgestellt, wie die Stadt auf Anfrage der Westfalenpost mitteilte. In der nächsten Woche wird ein Sachverständiger den Schaden begutachten. Die Dauer der Schadensbehebung ließe sich noch nicht absehen, ebenso wie der entstandene Schaden, so die Stadt.

