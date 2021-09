Medebach bietet eine mobile Arena für Veranstaltungen

Medebach/Lichtenfels. Die Vereine in Medebach und Lichtenfels können jetzt die mobile Veranstaltungsarena ausleihen. Das steckt hinter der Investition der Städte.

Die Vereine in Medebach und der hessischen Stadt Lichtenfels können jetzt nicht nur für Festlichkeiten die „Mobile Veranstaltungsarena“ der beiden Kommunen, die mit Unterstützung von Leader-Mitteln angeschafft wurde, ausleihen.

Lesen Sie auch:Disco Tenne in Winterberg öffnet: Das müssen Gäste beachten

In einem kleinen Festakt übergaben die beiden Bürgermeister Thomas Grosche (Medebach) und Henning Scheele (Lichtenfels) den Bühnenanhänger mit der Beschallungs- und Musikanlage, den drei Toilettencontainern sowie dem Festzelt und dem Stromaggregat seiner Bestimmung.

Feste unter freiem Himmel in Medebach

Mit dieser Investition komme man dem Wunsch vieler Vereine in der Region nach. Sie hatten immer wieder Probleme, aufgrund fehlender Infrastruktur ein Fest unter freien Himmel zu organisieren, so Thomas Grosche im Beisein zahlreicher Medebacher und auch einiger Lichtenfelser. Thomas Grosche: „So ist der Einsatz auch in unerschlossenen Außenbereichen möglich.“

Die Daten Tandem-Bühnenanhänger (2500 Kilogramm zulässiger Gesamtgewicht) Festzelt (6 Meter x 8 Meter bzw. 6 Meter x 12 Meter) Beschallungs-Musikanlage mit drei Mikrofonen sowie LED-Beleuchtung drei Toilettencontainer Stromaggregat

Sein Kollege aus Lichtenfels, Henning Scheele, betonte, mit dieser Veranstaltungsarena wolle man vor allem das Vereinswesen gemeinsam fördern. Und wirft man da einen Blick auf die Leihgebühr von 300 Euro für das komplette Equipment, so kann man Henning Scheele, der sich noch einmal ausdrücklich bei Kathrin Ikenmeyer vom Leader-Management für die Unterstützung bedankte, nur zustimmen.

Anschaffungskosten von rund 67.000 Euro

Eigentlich sollte dieses Gemeinschaftsprojekt im Wert von rund 67.000 Euro bereits im vergangenen Jahr den Vereinsvertretern, Vorständen von Interessensgemeinschaften, Organisationen und Institutionen vorgestellt werden. Doch die Corona-Pandemie brachte bekanntlich das gesamte Vereinsleben zum Erliegen, so dass jetzt erst die „Mobile Veranstaltungsarena“ in der „Hasenkammer“ komplett aufgebaut werden konnte.

Lesen Sie auch:Die Corona-Inzidenz steigt – Wer sich im HSK jetzt infiziert

Michael Aufmhof von der Stadtverwaltung Medebach wies noch einmal darauf hin, dass auch einzelne Komponenten (zum Beispiel nur das Zelt und die Toiletten gegen einen kleinen Aufpreis) angemietet werden können.

In einer kleinen Festlichkeit wurden die Container übergeben. Foto: Joachim Aue

Vorzug bei Interesse am Gesamtpaket

Michael Aufmhof: „.Bei mehreren gleichzeitigen Anfragen, erhält aber, wer am Gesamtpaket interessiert ist, den Vorzug“. Die Reservierungen werden von der Stadt Lichtenfels angenommen. Für die Auslieferung der Veranstaltung zeichnet an den Werkshallen auf dem Gelände der ehemaligen Firma Paul Schmidt in der Hasenkammer in Medebach Heiko Beulen vom Bauhof verantwortlich. Die Toilettenanlagen werden allerdings von der Firma Frese-Entsorgung angeliefert, die auch die Wartung übernimmt.

Lesen Sie auch: Bundestagswahl 2021 im HSK: Das Wichtigste im Überblick

In einer gemeinsamen Pressemitteilung unterstrichen die beiden Bürgermeister noch einmal, dass mit diesem gemeinschaftlichen interkommunalen und bundeslandübergreifenden Leaderprojekt das Ehrenamt in den Städten und Gemeinden gestärkt und das Vereinsleben gefördert werden soll.

Hier solle das ehrenamtliche Engagement in ganz besonderer Weise unterstützt werden. Dabei soll allen Helfern die Möglichkeit gegeben werden, ihren Einsatz mit möglichst geringem finanzieller Belastung stemmen zu können. Thomas Grosche: „Hierzu möchten beide Städte ihren Beitrag leisten.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon