Medebach: C-Jugend ist strahlender Sieger                                       

Eine voll besetzte, sportlich dekorierte, Schützenhalle mit akrobatischer Sportvorführung, Stimmungsmusik und viele verdiente Ehrungen: Der SV Deifeld hat mit seinem Ball des Sports am Samstag eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt. Da der Traditionsverein in diesem Jahr sein 100. Jubiläum feiern konnte, war es Ehrensache für das Team, rund um den 1. Vorsitzenden Christoph Schmidt, im Rahmen der Jubiläumsaktionen auch Gastgeber des 49. Ball des Sports zu sein. Genau, wie die anderen Festredner, Bürgermeister Thomas Grosche und der Stadtsportverbandsvorsitzende Willi Frese, freute sich Christoph Schmidt über die vielen Gäste bei der Traditionsveranstaltung, die seit vier Jahren wieder stattfand. Alle Redner bedankten sich bei den ehrenamtlichen Helfern aller Vereine im Stadtgebiet, die das Sporttreiben ermöglichen.

Im Laufe des Abends wurden alle amtierenden Stadtmeister in den Sportarten Fußball (Halle und Feld), Badminton, Ski, Tennis und Tischtennis vom Vorstand des Stadtsportverbandes und dem Medebacher Bürgermeister für ihre sportlichen Leistungen und ehrenamtlichen Einsätze geehrt. . Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

Viele Glückwünsche durfte Christoph Schmidt, schon als er in die Halle kam, entgegennehmen: Seine C-Jugend hatte zwei Stunden vor Ballbeginn den Kreispokal nach einem überaus spannenden Spiel für sich entscheiden können und somit das Ticket für die nächste Runde gelöst. Die C-Jugend spielt seit zwei Jahren in einer Jugendspielgemeinschaft, die von Spielern aus Medebach, Medelon, Oberschledorn und der Grafschaft gebildet wird. Nach der Fusion dieser Jugend-Teams haben sich in beiden Jahrgängen schnell Mannschaften gebildet, die nicht nur sportlich miteinander harmonieren, sondern auch ein faires Miteinander auf und neben dem Sportplatz leben. Dafür bekamen die C-Jugend-Teams beider Jahrgänge im Verlauf des Abends nicht nur die Stadtmeister-, sondern auch eine Sonderehrung.

Im Laufe des Abends wurden alle amtierenden Stadtmeister in den Sportarten Fußball (Halle und Feld), Badminton, Ski, Tennis und Tischtennis vom Vorstand des Stadtsportverbandes und dem Medebacher Bürgermeister für ihre sportlichen Leistungen und ehrenamtlichen Einsätze geehrt. Am Ende des zweiten Ehrungsblockes sorgte eine akrobatische und atemberaubende Sportvorführung der Jugendturngruppe von Heiko und Marion Beulen dafür, dass keine Langeweile aufkam. Sie zeigte eine spannende Turn-Show als Schattenspiel auf einer Leinwand. Hierbei ließen sie das Publikum in die wilde Welt der Piraten eintauchen und präsentierten eine, von passender Musik untermalte, zirkusreife Vorstellung.

Einer der Höhepunkte des Abends war die Verleihung der Sportabzeichen, bei der Sportler aus dem ganzen Stadtgebiet für ihr fleißiges Training belohnt wurden. Unter der fachkundigen Anleitung der Übungsleiter hatten 110 Freizeitsportler die Bedingungen für Deutschlands Fitnessorden erfüllt. Würdiger Schlusspunkt der Auszeichnungen waren neun Sonderehrungen, mit denen verdiente Sportler und Ehrenamtliche ausgezeichnet wurden. Im Anschluss an die, mit viel Beifall honorierten Ehrungen, sorgte ausgelassene Partystimmung, zur passenden Musik von Oliver Grosche, für viele zufriedene Gäste, die auf einen rundum gelungenen Abend zurückblicken. Nicole Hellwig vom Orga-Team resümierte: „Wir sind stolz darauf, dass wir den traditionellen Sportlerball ausrichten durften und dankbar für die sehr gute Resonanz und können uns eine erneute Ausrichtung sehr gut vorstellen.“

Alle Stadtmeister und Ehrungen auf einen Blick

Ski: Weiblich U9- Sofia Gredigk, männlich U9- Till Clement, weiblich U12- Greta Figgen, männlich U12- Henri Eickhoff, weiblich U15- Milla Clement, männlich U18- Caron Gönnewig, Herren Aktiv- Sebastian Saure, Damen Master- Nicole Carpitella, Herren Master- Jan Eickhoff

Fußball Halle: B-Juniorinnen- TuS Medebach, C-Juniorinnen- TuS Medebach, G- Jugend- SV Oberschledorn/Grafschaft, F- Jugend- SV Oberschledorn/Grafschaft, E- Jugend- SV Oberschledorn/Grafschaft, D-Jugend- JSG Medebach/Medelon/Oberschledorn/Grafschaft, C-Jugend- JSG Medebach/Medelon/Oberschledorn/Grafschaft, B-Jugend- SV Oberschledorn/Grafschaft, A-Jugend- SV Oberschledorn/Grafschaft, Senioren- SV Oberschledorn/Grafschaft, AH Ü32- TuS Medebach

Fußball Feld: G-Jugend- SV Oberschledorn/ Grafschaft, F-Jugend- SV Oberschledorn/ Grafschaft,

Badminton: Herren Einzel- Jörg Schäfer , Jungen Einzel- Lennox Schäfer, Mädchen Einzel- Neele Krebs

Tischtennis: Schülerinnen Einzel- Laura Kuhnhenne, Schüler Einzel- Simon Lübbert, Jugend Einzel- Jannik Klotz, Jugend Doppel- Henri Kroll und Lara Kuhnhenne, Hobby Einzel- Markus Lübbert, Senioren Einzel- Reimund Kuhnhenne, Senioren Doppel- Georg Drilling und Niklas Frese

Tennis: Jugend- Lea Schneider, Frauen- Hildegard Bertsch, Herren- Sebastian Meyer

Sonderehrungen: Heinrich Wegener (langjähriger persönlicher Einsatz für den Sporttauchclub), Steffen Schauer (10 Jahre Trainertätigkeit und ehrenamtliches Engagement beim TuS Medebach), DC Desperados und Oranje Darts (herausragende sportliche Leistungen), Matthias Schröder (hervorragender Sport- und Vereinsentwickler als 1. Vorsitzender des TuS Medebach), C1 und C2- Jugend der JSG M/M/O/G (herausragende sportliche Leistungen), Daniel Lange und Wendelin Gerk (langjährige und zuverlässige Vorstandsarbeit beim SV Deifeld

