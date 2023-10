Medebach: Center Parcs setzt jetzt voll auf Virtual Reality

Medebach. CenterParcs Hochsauerland in Medebach hat eine neue Attraktion für seine Gäste. Gemeinsam können sich Spieler in virtuellen Welten austoben:

Im CenterParcs Hochsauerland in Medebach gibt es ein neues Projekt: Virtual Reality. „In virtuellen Umgebungen erleben sie Abenteuer - und das in Echtzeit. Die Nutzer erwartet eine Mischung aus Action, Rätsel, Mystery und Abenteuer“, heißt es in der Pressemitteilung des CenterParcs.

Alles, was Abenteurer brauchen, um loszulegen, ist ein VR-Headset und eine Portion Mut. Das neue VR-Programm umfasst drei verschiedene Geschichten, aus denen die Gäste frei wählen können: „Don’t Scream“ - Hier erwartet die Nutzer ein Erlebnis aus den Kategorien Abenteuer und Horror. Zwei bis acht Spieler können gemeinsam in das Abenteuer eintauchen und sich den verschiedenen Aufgaben stellen. Geister, Ratten und Spinnen sorgen für den nötigen Gruselfaktor.

„Mission PlanetX“ - Das Abenteuer schickt seine Teilnehmer auf eine Mission. In Gruppen von zwei bis acht Spielern sind die Gäste die letzte Hoffnung, den sterbenden Planeten zu retten. Auf der actionreichen Suche nach einer neuen Energiequelle muss sich die Truppe verschiedenen Herausforderungen stellen - und lernt dabei etwas fürs Leben.

„Mask of the Pharaoh“ - Ein Professor ist im alten Ägypten gefangen und braucht Hilfe - nur gemeinsam können die Abenteurer ihn retten. In dieser Geschichte warten spannende Rätsel und Aufgaben auf die Teilnehmer, bei denen Teamwork im Vordergrund steht. Zwei bis sechs Spieler können sich gleichzeitig gemeinsam dieser Herausforderung stellen. Alle Virtual Experiences sind in den Sprachen Deutsch, Niederländisch oder Englisch verfügbar und dauern jeweils 60 Minuten. Für die Erlebnisse sind mindestens zwei Spieler erforderlich. Jede Virtual Experience ist auch für Rollstuhlfahrer zugänglich.

