Medebach. Beim Neujahrsempfang in Medebach war es Zeit das Jahr 2019 noch einmal Revue passieren zu lassen. Es waren emotionale 12 Monate in der Stadt.

Medebach: Das sind die Höhepunkte des Neujahrsempfangs

Ob Medebach das schönste Rathaus in NRW hat, stellt sich in Kürze beim Wettbewerb des Heimatministeriums erst noch heraus. Aber es ist offensichtlich seit der Eröffnung des neuen Teilstücks der A 46 leicht zu finden, wie Bürgermeister Thomas Grosche auswärtigen Gästen beschreibt: „Nach der Autobahn an der vierten großen Ampel links!“ Am Dienstag hatten Bürgermeister Thomas Grosche und Verwaltung jedoch ihren Amtssitz aus dem Rathaus in die Schützenhalle verlegt und zum 7. Neujahrsempfang geladen.

Ein Jahr - und dazu noch eins voller so besonderer Ereignisse wie 2019 in Medebach auf einen Abend zu komprimieren, ist ähnlich schwierig wie die Zusammenfassung in einem Artikel - deshalb in Stichpunkten:

Medebach ist...herausragend

die runden Geburtstage der Stadt, der Referinghäuser, der Schützen aus Deifeld und Düdinghausen, der Kameraden, der kfd, des FC Dreislar, CenterParcs und Kaffee Langen sowie natürlich das Bundesschützenfest.

...engagiert

das dreiwöchige Workcamp mit Jugendlichen aus acht Nationen in Küstelberg; die Initiative Handwerk macht mobil; das Berufsbildungsprojekt ProBe der Sekundarschule und ganz Medebach im Super-Jubiläumsjahr.

...ausgezeichnet

die Firma Anfotec mit dem HSK-Wirtschaftspreis, der erste Regionale-Stern für Dreislar und die Idee zur Umgestaltung des Pfarrheims als Dorf-Treffpunkt; Katharina Köster mit dem DFB-Ehrenamtspreis.

...künstlerisch-kreativ

die zahlreichen Angebote des KUMA; die Ausstellung der Malerin Karin Koch auf Sylt; die Landfrauen und ihre Ideen zur Wiederverwertung.

...sportlich

...die Hanseradler, die in 2019 zu den Hansetagen nach Osnabrück strampelten und 2020 einen vergleichsweise kurzen Weg bis Brilon haben; Hannes Hoffmeister als Einlaufkind beim DFB-Pokalspiel des FC Sandhausen gegen Borussia Mönchengladbach, der TuS Medebach mit seinem ersten eSports-Turnier.

...rüstig

mit gleich drei 100. Geburtstagen von Josefa Winkel, Ottilie Röber und Anneliese Knorr.

...besorgt

über die Insolvenz des Winterberger Krankenhauses und die Zukunft der 213 Mitarbeiter, von denen 30 aus Medebach kommen: „Wir hoffen auf eine gute Lösung nicht nur für die medizinische Versorgung der Region, sondern auch für die Mitarbeiter, die alles geben und für die Insolvenz am wenigsten können.“

...kriminell

im Januar erschütterte der Mord an Alfred S. die Region, im März wurde bei einer Razzia eine Diebstahlbande festgenommen.

...theatralisch

Altkreis Brilon Dank an das Hansepaar Karin und Sven Sälzer Das erste Medebacher Hansepaar Karin und Sven Sälzer wurde von Bürgermeister Thomas Grosche gebührend verabschiedet. Die beiden hatten a ls sympathische Symbolfiguren des 875. Stadtjubiläums viele Veranstaltungen im Jahresverlauf begleitet. Die Amtszeit sollte eigentlich auf das Jubiläumsjahr beschränkt sein, doch es gibt Anfragen für weitere Auftritte, z.B. für die Hansetage in Brilon Anfang Juni.

die gelungenen Stücke der Theatergruppen TheO aus Oberschledorn und der Kolpingsfamilie Medebach.

...traurig

stellvertretend für alle Verstorbenen wurde an Ernst Soboll, Friedrich Trippe, Karl-Heinz Figgen, Heinz Assmuth und Harald Peters gedacht.

...wehmütig

die Schließung des Gymnasiums-Standortes und der Tierarztpraxis Grabenbauer.

...vorfreudig

auf die Neugestaltung des Städtischen Museums mit einer Förderung von voraussichtlich 236000 Euro und das Technikmuseum von Bernd und Martin Schnurbus.

Ergreifende Krankheitsgeschichte

2019 mit all seinen großen Jubiläen - es wurde in Medebach und den Dörfern neben dem normalen Alltag viel geplant, diskutiert, vorbereitet, angepackt, sicher auch mal gestritten, aber dann zusammen gefeiert und gelacht.

Wie schnell vieles jedoch nebensächlich wird, hat die akute Leukämie-Erkrankung von Florian Hellwig aus Deifeld gezeigt. In einer berührenden Videobotschaft schilderte der 36-jährige Familienvater seine Erkrankung, die Therapie, die ihm bevorsteht, und die Stammzellen-Spende als seine einzige Chance. Mit sehr eindrucksvollen, persönlichen Worten, die alle Zuschauer sichtlich bewegten, beschrieb Florian Hellwig, wieviel Kraft er und seine Frau Nicole aus der unglaublichen Hilfsbereitschaft ziehen, und bedankte sich für die Unterstützung durch seine Familie, Freunde, Vereinskollegen und die unzähligen Helfer und Spender weit über die Region hinaus.

Typisierung in der Schützenhalle Medebach

Er bat alle Anwesenden, sich an der Typisierung am 26. Januar 2020 in der Schützenhalle Medebach zu beteiligen, damit nicht nur für ihn, sondern auch für andere Leukämie-Kranke ein Spender gefunden werden kann. Sein Wunsch für das Jahr 2020: „Ich wünsche Euch allen Gesundheit - und dass wir uns wiedersehen!“