Medebach: Die schönsten Bilder vom Straßenmalerfestival

Das Straßenpflaster ist ihre Leinwand und die Medebacher Innenstadt ihre Galerie. In Medebach fand das Straßenmalerfestival statt. Die Bilder.

Medebach. Was die internationalen Profikünstler und die Hobbymaler beim 21. Medebacher Straßenmalerfestival auf den Asphalt zauberten, löste bei Besuchern aus Nah und Fern wahre Begeisterungsstürme aus.

Sicherlich ist es eine große Herausforderung unter den Augen vieler Zuschauer zu malen- dieser Herausforderung stellten sich am Sonntag acht Profimaler und 300 Laienmaler. Ein solches Bild auf auf die Straße zu zaubern, ist bei den heißen knapp 30 Grad am Sonntag erst recht nicht leicht. Doch das gelang allen Künstlern, denn ob fröhlich-bunte Kinderzeichnungen oder kreative 3D-Werke, die fantasievollen Gemälde brachten die vorbeigehenden Festivalbesucher dazu innezuhalten und die vergänglichen Kunstwerke staunend zu betrachten.

Schillernde Mittelpunkte des Straßenkunst-Events waren die internationalen Meistermaler, von denen einige schon seit Jahren in Medebach Kostproben ihres Könnens abgeben.

Zu ihnen gehörten Santiago Hernandez, Stefan Pollack, Milivoj Kole, Nikolaj Arndt, Maureen Kolhoff, Tiberio Mazzocchi, sowie die Lokalmatadorinnen Melina Berg und Serena Montagnino aus Medebach. Melina Berg war bei allen Festivals dabei und hat sich mit ihrem Bruder Melvin um die Betreuung der Profimaler aus aller Welt gekümmert. Sie resümierte: „Das Festival war einfach toll, wenn auch sehr warm. Ich hatte viele gute Gespräche mit Besuchern über meinen kreidemalenden Roboter, also eine Form von künstlicher Intelligenz.“

Auch Serena Montagnino war schon das 15. Mal dabei und hat im Vorjahr ins Profilager der Kreidekünstler gewechselt. Diesmal hat sie als Jubiläumsbild ein Selbstportrait zu ihrem Motiv erwählt.

Viele Kinder waren unter den Hobbymalern

Auch viele Kinder waren unter den Hobbymalern, die in vier unterschiedlichen Altersgruppen malten. Kreide konnten die Künstler in der Touristik nachholen – hier waren über 25 Farben im Angebot. Es gab abstrakte Motive, Landschaftsbilder, Helden aus Film und Fernsehen, Porträts, Tiere, Regenbögen und Fabelwesen zu bestaunen Aber Medebach hatte nicht nur bunte Farben zu bieten, sondern auch ein buntes Programm. Neben den Kreidekunstwerken luden die Kinderecke, zahlreiche Stände mit den unterschiedlichsten Angeboten an Speisen und Produkten sowie die geöffneten Geschäfte zum Bummeln und Genießen ein. In der Innenstadt hatten auch zahlreiche Medebacher Vereine, Institutionen und Organisationen Stände bezogen und Informierten über Themen wie Sportförderung, Gesundheit, Imkerei, Traktoren, Bobsport, Pflanzen und Nachhaltigkeit.

Bereits am Vortag des Straßenmalerfestivals fanden der, sehr gut besuchte, MedeBeat mit der Band „Soundconvoy“ und ein Graffity Workshop auf dem Marktplatz statt

Für das passende Festivalgefühl sorgten am Sonntag dann ein buntes Bühnenprogram, durch das Nicole Graf charmant führte, und der Stelzenkünstler „Ringelschlingel“.

Auch die Kunstaustellung von Olga Martin fand viele kulturinteressierte Besucher, während die Technikfreunde die Traktoren-Ausstellung bestaunten.

Außerdem zog ein aufsehenerregendes Körpergemälde, das die Vizeweltmeisterin im Bodypainting, Silke Kirchhoff, mit großer Leidenschaft und Kreativität umgesetzt hatte, viele bewundernde Blicke auf sich. Auch Bürgermeister Thomas Grosche ließ sich gerne mit dem Body-Painting- Modell fotografieren.

Die Jurywertung

Später, am Ende eines gelungenen Festivaltages lobte er die bestens organisierte Medebacher Traditionsveranstaltung und ehrte auch die Sieger, die eine bunt gemischte Jury erkoren hatte:

In der Altersgruppe bis 5 Jahre: 1. Mika Pergande, 2. Nia Lübbert und 3. Yanjindolgor Erdebenat

6 bis 10 Jahre: 1. Henni und Juli Meier, 2. Philippa Komischke und Ishu Ray und 3. Tobias Penzelar

11 bis 15 Jahre: 1. Elise Landsmann, 2. Mia Joann Meyer und 3. Jost Föhrer

ab 16 Jahre: 1. Annina Böhme, 2. Kerstin Müller und 3. Sandra Kamp.

Wirtschaftsförderer Michael Aufmhof, sein Orga- Team und der Gewerbeverein haben gemeinsam wieder ein großartiges Straßenmalerfestival stattfinden lassen. Er erklärte: „Nach der großartigen Besucherresonanz an diesem Wochenende freue ich mich noch mehr auf die fünf kommenden Veranstaltungen des Medebacher Event-Sommers auf dem Marktplatz.“ Am kommenden Donnerstag ab 19 Uhr gibt es schon den nächsten MedeBeat mit der Musikband „Popsofa“.

