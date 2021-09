Medebach: Dieb lenkt Verkäuferin mit Trick ab – Bargeld weg

Medebach. Ein Unbekannter hat in Medebach mit einem Ablenkungsmanöver Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Mit dem Griff hinter die Verkaufstheke endete am Donnerstag die geschickte Ablenkung einer Mitarbeiterin in einem Geschäft an der Österstraße in Medebach. Dort ist es zu einem Diebstahl gekommen. Die Polizei sucht nun Hinweise.

In Medebach ist eine Verkäuferin bestohlen worden

Gegen 16.30 Uhr betrat mindestens ein Täter den Laden und verwickelte die Mitarbeiterin in ein Gespräch im hinteren Teil des Verkaufsraums. Als der Mann das Geschäft verlassen hatte, bemerkte die Frau den Diebstahl von Bargeld, das sich hinter der Verkaufstheke befunden hatte. Vermutlich nutzte ein weiterer Täter die Ablenkung und griff hinter den Tresen. Die Verkäuferin sah einen etwa 50-jährigen, korpulenten Mann während des Gesprächs an der Theke. Möglicherweise handelte es sich dabei um den Mittäter.

Hinweise bitte an die Polizei Marsberg: 02992/902003711

