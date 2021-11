Medebach: Ewers Strümpfe GmbH erhält Ehrenplakette 2021

Geschäftsführender Gesellschafter Michael Papenheim mit seiner Frau Birgit Papenheim und Gesellschafter Kay Steifermann mit Jennifer Stiefermann nahmen die Auszeichnung in Dresden entgegen.

Medebach. Beim Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung hat die Ewers Strümpfe GmbH aus Medebach erneut eine Preis abgeräumt:

Ewers Strümpfe hat bereits 2018 die Auszeichnung als „Preisträger“ im Wettbewerb um den „Großen Preis des Mittelstandes“ erhalten. Im Rahmen der feierlichen Bundesgala im Hotel Maritim in Dresden wurde Ewers aus Medebach am 30. Oktober nun als eines von acht Unternehmen aus Deutschland mit der „Ehrenplakette 2021“ ausgezeichnet. Diese ehrt die bemerkenswerte Unternehmensentwicklung der letzten Jahre.

Auszeichnung auf Bundesebene

Insgesamt 4.674 kleine und mittelständische Unternehmen sowie wirtschaftsfreundliche Kommunen und Banken waren in diesem Jahr nominiert. Acht Preisträger der Vorjahre haben nun die „Ehrenplakette“ für mehrjährige überzeugende Leistungen auf Bundesebene erhalten. Der von der Oskar-Patzelt-Stiftung vergebene Preis ist deutschlandweit einer der begehrtesten Wirtschaftsauszeichnungen. Sowohl die Gesamtentwicklung des Unternehmens als auch soziales Engagement sowie Service und Kundennähe gehören zu den bewerteten Kriterien.

Nachhaltige Ausrichtung und Wachstum überzeugen

Ewers hat sich auf die Herstellung von hochwertigen Baby- und Kinderstrümpfen spezialisiert und vertreibt nun zunehmend auch Strumpfmode für Damen und Herren sowie für Sport und Freizeit. Insbesondere der Fokus auf hohe Qualitätsstandards mit dem Gütesiegel „Made in Germany“ sowie die GOTS-Zertifizierung und die damit einhergehende nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens wurden hervorgehoben. Sowohl Ewers als auch die Tochterfirma Breitex konnten trotz der Pandemie 2020 jeweils deutlich über 20% wachsen. Die strategischen Weichenstellungen der vergangenen Jahre zeigen damit zunehmend ihre Wirkung. Ewers ist neben dem stationären Handel frühzeitig in verschiedenen Online-Märkten aktiv geworden.

Marke gewinnt an Stärke

Um die Produktionsstätte Breitex nahe Chemnitz mit Blick auf das zukünftig sehr dynamische Wachstum auszubauen, wird dort zurzeit erheblich investiert. „Nach einigen herausfordernden Jahren der Unternehmensgeschichte gewinnt die Marke nun zunehmend an Stärke, worauf wir stolz sein können“, so Michael Papenheim und Kay Stiefermann. „Wir danken besonders unseren Teams in Medebach und Dittersdorf, welche maßgeblich zu diesem Erfolg beitragen.“ Die „Ehrenplakette 2021“ würdigt diese bisherigen herausragenden Leistungen und ist zugleich Motivation für die kommenden Jahre.

Über Ewers

Ewers steht seit 1866 insbesondere für kreative, langlebige Strumpfmode in einzigartiger Qualität. Von internationalen Modemetropolen inspiriert und mit viel Liebe zum Detail in Deutschland entwickelt. Die Stoppersocken, Strumpfhosen und Socken für die ganze Familie werden unter höchsten Qualitätsstandards und mit ausgesuchten Materialien in Deutschland und Europa gefertigt. Das macht nicht nur die Kleinsten glücklich, sondern auch die Mamas und Papas.

