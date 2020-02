Medebach feiert Rosenmontag bei jedem Wetter

Medebach. Mit Fotostrecke: In Medebach flitzen Super-Mario-Karts durch die Stadt und vom Krankenhaus bis zu Wilke-Wurst bekamen alle ihr Fett weg.

Was zum Warmhalten am besten hilft, zeigten die Hansestädter beim Rosenmontagszug: Feiern, Schunkeln, Tanzen und lauthals „Medebach Halei“ rufen! Der krönende Höhepunkt der Karnevalssession war der 49. Rosenmontagsumzug, der traditionell um 14.11 Uhr am Kolpinghaus startete.

Rosenmontagszug in Medebach 1 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

2 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

3 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

4 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

5 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

6 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

7 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

8 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

9 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

10 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

11 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

12 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

13 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

14 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

15 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

16 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

17 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

18 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

19 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

20 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

21 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

22 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

23 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

24 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

25 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

26 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

27 / 27 Rosenmontagszug in Medebach Rosenmontagszug Medebach Foto: Kerstin Neumann-Schnurbus

Es nahmen über 600 phantasievoll verkleidete Aktive, die für einen nicht enden wollenden Kamelle- und Konfettiregen und tolle Stimmung sorgten, in über 30 Gruppen teil. Tausende Jecken hatten sich in Vorfreude auf den Zug in der Stadtmitte versammelt und sie in ein Meer voller gut gelaunter Menschen verwandelt.

Originelle Wagen und Fußgruppen

In friedlich-freundlicher Feierstimmung jubelten sie den Zugteilnehmern begeistert zu und lachten über die witzigen Reden von Bürgermeister Thomas Grosche, von Prinzenpaar Stefan und Cordula Lurch und vom Kinderprinzenpaar Julius und Emma Kirstein.

Nicht nur die Jagd nach Bonbons und anderen Süßigkeiten lohnte sich, sondern auch ein Blick auf die einzelnen Zugteilnehmer. Originell, topaktuell und zeitkritisch präsentierten sich Wagen und Fußgruppen und zogen so anerkennende Blicke auf sich und wurden mit viel Applaus belohnt.

So punkteten die Motivwagen mit Ideenreichtum und flotten Sprüchen. Neben topaktuellen Themen, wie Wurstskandal, Dieselverbot und Coronavirus sowie lokalen Themen wie einem Medebacher Dreigestirn, ernteten auch Wagen zum Thema Super Mario und Mario Kart viel Anerkennung und Gelächter.

Von Rapunzel bis zur Grinsekatze

Es gab sogar richtige Karts, die wild herumflitzten, zu bestaunen. Auch der zum Hundeschlitten gewordene eindrucksvolle Prinzenwagen mit Elferrat und drei Garden wurde lautstark mit „Medebach Halei“-Rufen gefeiert.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Ebenso zogen zahlreiche, bunte und kreative Fußgruppen anerkennende Blicke auf sich. So gab es viele Fantasiekostüme und Märchenwesen, wie Rapunzel, Regenbogen, Einhörner, Lagerfeuer, Grinsekatzen und Verkleidungen zum Thema 80er Jahre und Haus des Geldes.

Auch Berufe und bekannte Helden aus Film und Fernsehen, wie Holzfäller, Jetpiloten, Astronautinnen und Barbies mit Ken glänzten neben kunterbunten Tieren, wie Papageien, Schmetterlingen, Pfauen, Lamas, Zootieren und Geiern. Natürlich wurden auch lokale Themen wie das Schützenfest und das Winterberger Krankenhaus aufs Korn genommen.

Alle Aktiven sorgten für jede Menge Konfettiregen und Süßigkeiten für das närrische Volk. Bis in die Schützenhalle wurde der farbenfrohe Rosenmontagszug vom Spielmannszug Twiste und dem Musikzug Rhena begleitet.