Medebach: Finanzielle Belastungen für Bürger in Küstelberg

Medebach. Der Ortsvorsteher von Küstelberg berichtet, was sich in dem kleinen Stadtteil in Zukunft tut und worauf er besonders stolz ist

Für die Bewohner des Medebacher Stadtteils wird sich in den kommenden Monaten baulich etwas tun, berichtet Ortsvorsteher Hubertus Koch. So steht 2024 der Ausbau von drei innerörtlichen Straßen an. Die Maßnahme sei schon langen geplant gewesen, so Koch. „Für die Anlieger ist das eine enorme finanzielle Belastung, da es sich um einen Erstausbau handelt. Der schlechte Zustand der Straßen, fehlende Wasserführung, schlechte oder keine Straßenbeleuchtung machen diese Maßnahme aber notwendig“, sagt Koch. Teilweise sei zudem der Winterdienst in verschiedenen Bereichen nicht oder nur schwer möglich. Während der Bauphasen werde es innerorts deshalb zu einigen Verkehrsbehinderungen kommen. „Aber nicht zuletzt wird der Ausbau das Ortsbild sichtlich verbessern“, so der Ortsvorsteher.

In der Ortsmitte steht der in die Jahre gekommene Springbrunnen. Die Instandsetzung und damit Erhaltung werde immer aufwendiger. Deshalb solle der Bereich neu gestaltet werden. Da man aber erst am Anfang der Planungen stehe, werde die Umsetzung wahrscheinlich noch nicht im laufenden Jahr stattfinden.

Verlegung von Glasfaser

Im Gegensatz zu den Planungen für den Radweg vom Ortsausgang Küstelberg in Richtung Winterberg, bis zur Ruhrquelle. Die seien schon weit vorangeschritten. „Die teilweise nicht einfachen Grundstücksfragen, die hier von Straßen NRW mit den Eigentümern durchgeführt wurden, sind abgeschlossen. Hier ist besonders zu erwähnen, dass alle angesprochenen Privatgrundbesitzer mitgezogen haben und damit den Radweg und eine Verkehrsberuhigung am Ortseingang möglich machen. Dafür sage ich danke“, so Koch.

Der Ortsvorsteher von Küstelberg, Hubertus Koch. Foto: Privat / WP

Im vergangenen Jahr wurden in Küstelberg drei Wohnhäuser gebaut. Ein Privathaus, welches dauerhaft bewohnt sein wird und zwei Ferienhäuser. Durch die Verlegung von Glasfaserkabel seien viele Haushalte auf die Nutzung der Glasfasertechnik vorbereitet. Der endgültige Anschluss der bis jetzt verrohrten Haushalte werde voraussichtlich im laufenden Jahr stattfinden. Die endgültige Versorgung aller Haushalte sei bis Ende 2026 vorgesehen, aber noch nicht sicher.

Großes Lob an die Feuerwehr

„Das vergangene Jahr war, wie überall, wieder etwas normaler, als die davor liegenden Jahre, die durch die Pandemie geprägt waren. Besonders zu erwähnen ist hier unsere Feuerwehr/ Löschgruppe Küstelberg. Anfang des Jahres 2023 wurde endlich das neue Feuerwehrfahrzeug ausgeliefert“, sagt Koch. Hierbei handele es sich um ein Mehrzweckfahrzeug handelt, wobei ein Ford Ranger als Grundträger diene. Die Fahrzeugweihe im Oktober 2023 sei aus Kochs Sicht eine „sehr gut organisierte und gelungene Veranstaltung“ gewesen. Für die Veranstaltung habe man viele Helfer mobilisieren können. „Dabei hat sich die Feuerwehr und damit die Dorfgemeinschaft sehr gut präsentiert. Im Allgemeinen macht unsere Löschgruppe aktuell einen sehr guten Job und erfreute sich in den vergangenen Jahren wieder über neue Mitglieder“, sagt Koch.

Neue Wege in der Feuerwehr-Arbeit geht die Löschgruppe Küstelberg mit ihrem geländegängigen Einsatzfahrzeug, das im vergangenen Jahr mit zwei verschiedenen Wechselaufbauten für Brandbekämpfung oder technische Hilfeleistung ausgestattet werden kann. Foto: Rita Maurer

Und trotzdem zeigt sich Koch auch etwas besorgt. Küstelberg sei ein relativ kleiner Ort mit circa 225 Einwohnern. Durch Faktoren, wie dem demografischen Wandel, Digitalisierung und nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie werde es immer schwieriger, die örtlichen Vereine und damit das Ortsleben zu erhalten. Deshalb gelte sein Dank allen, die sich für die Vereine und Gremien im Ort, sowohl in der Führung, als auch in der Unterstützung einsetzten. „Mein Wunsch ist, dass diejenigen das auch weiterhin so leben und dass sich immer wieder Mitbürger für das Ehrenamt zur Verfügung stellen. Hier ist ein Stück Identifizierung mit dem Ort gefragt. Jeder Einsatz, jede helfende Hand ist willkommen. Davon lebt eine Dorfgemeinschaft“, sagt der Ortsvorsteher.

