Medebach: Frau übersieht Mann im Dunkeln und fährt ihn an

Medebach. Eine Medebacherin hat beim Abbiegen einen Mann im Dunkeln übersehen und angefahren. Kurios: Der Mann hatte sich auf der Straße niedergelassen.

In Medebach hat eine Frau auf der dunklen Straße einen Mann übersehen und ihn angefahren. Dabei wurde der Mann verletzt.

Mann sitzt in dunkeln auf der Straße

Am Sonntagmorgen war eine 23-jährige Frau aus Medebach gegen 2.40 Uhr mit ihrem Auto auf der Niederstraße in Medebach unterwegs. Von der Niederstraße aus ist sie in die Straße „Auf der Burg“ eingebogen. Dort gibt es keine Straßenbeleuchtung wie die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt. Kurz nach der Einmündung habe dann die Medebacherin einen 27-jährigen, dunkel gekleideten, Mann aus Medebach angefahren. Laut Polizei hatte der Mann sich - nach ersten Erkenntnissen - auf der Fahrbahn niedergelassen.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann verletzt, zur weiteren Behandlung ist er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren worden.

