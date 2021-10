Medebach: Gut Glindfeld bietet Kuscheliges und Warmes

Glindfeld. Der Markt „Novemberträume“ auf Gut Glindfeld bei Medebach bietet nachhaltige und einzigartige Produkte. So kam das Angebot bei den Kunden an.

Sie sind längst kein Geheimtipp aus Medebach mehr: Die „Novemberträume“ auf Gut Glindfeld. Die vielen auswärtigen Kennzeichen auf der Parkwiese zeigen, dass der beliebte Kunsthandwerker-Markt nicht nur bei den Einheimischen am letzten Oktoberwochenende fest im Kalender steht. In schönen herbstlichen und vorweihnachtlichen Dingen stöbern, kreative Anregungen sammeln, sich durch die leckeren Köstlichkeiten von verschiedenen regionalen Anbietern zu probieren und nette Menschen treffen – vor allem letzteres hat nach den Pandemie-Monaten und der Zwangspause im vergangenen Jahr einen besonderen Stellenwert bekommen.

Handmodellierte Betonfiguren von Sabine Soyoglu begeisterten die Besucher in Glindfeld. Foto: Rita Maurer / WP

Unzählige Besucher nutzten am Samstag und Sonntag die Gelegenheit für einen Bummel über das altehrwürdige Gut Glindfeld. Kein Kitsch und kein Ramsch, keine Standardware aus Massenproduktionen, die man auf jedem Markt findet. Das ist der Reiz der Novemberträume und gleichzeitig auch der hohe Anspruch, den Ulrike und Sophia Heller mit ihrem Team als Veranstalter an ihre knapp 60 Aussteller haben. Unter den Kunsthandwerkern und Gastronomen sind altbekannte Gesichter an ihren gewohnten Standorten zu finden, aber auch einige neue. Von Anfang an dabei sind u.a. Christina und Giovanni Forciniti aus Sundern. Sie sorgen mit ihren Ölen, Pestos und Essigsorten, die von kleinen Familienbetrieben in Kalabrien hergestellt werden, für die italienischen Momente bei den Novemberträumen und haben mittlerweile Stammkunden aus dem ganzen Hochsauerlandkreis gewonnen.

Die 25 schönsten Bilder vom Markt auf Gut Glindfeld Die 25 schönsten Bilder vom Markt auf Gut Glindfeld Sie sind längst kein Geheimtipp aus Medebach mehr: Die „Novemberträume“ auf Gut Glindfeld, der beliebte Kunsthandwerker-Markt. Foto: Rita Maurer

Novemberträume: Aussteller sind mehr als zufrieden mit der Nachfrage

Ein ungewohnter Duft macht neugierig auf einen Stand einige Meter weiter: Hier bietet Annelie Bode ihre selbst hergestellten Naturseifen an und zieht damit besonders die weibliche Kundschaft in Scharen an. „Samt und Seide, Kräuterliebe, Weltenbummler, Freundschaft, goldene Schönheit“ – das sind nur einige ihrer klangvollen Produktnamen. Besonders gefragt sind Haar- und Duschseifen für die unterschiedlichsten Haut- und Haartypen. Annelie Bode ist zum ersten Mal bei den Novemberträumen und mit ihrer Premiere sehr zufrieden: „Bei Ausstellungen wie dieser treffe ich auf eine Klientel, die handgemachte Dinge noch wirklich zu schätzen weiß.“ Nachhaltigkeit steht bei vielen Anbietern hoch im Kurs: Da gibt es Kinderkleidung aus Papas abgelegten Oberhemden, Deko-Teile aus Treib- oder Altholz, Omas alte Schätzchen vom Dachboden neu interpretiert oder Leckereien aus regionalen Zutaten, u.a. Wild aus dem gutseigenen Glindfelder Forst oder Honig von den fleißigen Bienen der Familie Hast aus Medebach.

Christina Forciniti bietet gutes Bio-Olivenöl und Balsamico-Essig aus Süditalien auf Gut Glindfeld an. Foto: Rita Maurer / WP

Strahlende Augen bei den Kunden auf Gut Glindfeld

Viele Frauen mit strahlenden Augen flanieren entlang der liebevoll gestalteten Stände, die Männer folgen dahinter mit Tüten behangen oder scheren beim Stand der Mescheder Abtei Königsmünster bzw. am Smoker von Müllers Landhotel aus Medelon aus. Zum zweiten Mal in Glindfeld ist Sabine Soyoglu aus Mönchengladbach. Sie hat allen Grund zur Freude – nicht nur, weil ihr Heimat-Fußballverein vor ein paar Tagen die