„Medebach Halei“: Karneval kommt 2021 aus der Box

Medebach. Weil sie wegen Corona nicht feiern dürfen, haben die Karnevalisten eine Box erstellt. Zudem planen sie Medebachs kleinsten Rosenmontagszug.

Viele liebgewonnene Traditionen, Feiern und Veranstaltungen können in Zeiten der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Schweren Herzens müssen daher auch alle Veranstaltungen der Kolpingsfamilie und der Karnevalisten „Rot-Weiß“ Medebach ausfallen. Aber ein Jahr vollkommen ohne Karneval? Das darf es nicht geben – da waren sich die Karnevalisten einig.

Die aus diesem Gedanken entstandene „Medebacher Narrenbox“ enthält viele Überraschungen, die zum Schmunzeln anregen und Erinnerungen an schöne Karnevalserlebnisse wecken. In dieser Box soll für jeden etwas dabei sein – sowohl sehr hochwertige und nützliche Dinge, als auch einige lustige Überraschungen, wie es sich für Karneval gehört. „Uns ist es wichtig, die Box zu einem möglichst niedrigen Selbstkostenpreis anbieten zu können. Dabei haben uns viele Partner tatkräftig unterstützt – dafür bedanken wir uns ganz herzlich“, so Thomas Hoffmeister, Präsident der Karnevalisten Medebach.

Ob als Weihnachtsgeschenk oder einfach, um in dieser außergewöhnlichen Zeit ein wenig Freude zu schenken und Karneval nach Hause zu holen – die „Medebacher Narrenbox“ kann ab sofort zum Preis von 17,11 Euro einfach per E-Mail an narrenbox@medebach-halei.de oder telefonisch unter 0173 / 52 55 373 bestellt werden. Für ein Überraschungsgeschenk unterm Weihnachtsbaum versprechen die Karnevalisten eine Corona-gerechte Auslieferung innerhalb des Stadtgebietes Medebach rechtzeitig zum Fest.

Auf Instagram und Facebook gibt es einige nähere Hinweise auf den Inhalt der Box. Die Auflage ist begrenzt – wer Interesse hat, sollte also nicht zu lange zögern.

Aber auch mit Blick auf das nächste Jahr und auf den nicht stattfindenden Rosenmontagszug haben sich die Karnevalisten Medebach etwas überlegt. Es soll einen Rosenmontagszug in Miniaturformat geben. Die Gruppen, die sich zu dieser Zeit normalerweise treffen würden, um ihre Kostüme für den Umzug zu nähen oder die Wagen zu bauen, können trotzdem am Rosenmontagszug teilnehmen. Sie können Zuhause einen Wagen, eine Fuß- oder Musikgruppe in Miniatur-Format basteln und bis zum 31. Januar bei jedem Elferratsmitglied abgeben.

Basteln am Mini-Rosenmontagszug

So entsteht trotz Corona ein Umzug, der fotografiert und gefilmt sowie anschließend über die sozialen Medien verbreitet wird. An die Form und Größe der gebastelten Wagen und Fußgruppen werden keine besonderen Anforderungen gestellt. Von Klein bis Groß soll jeder mitmachen können. Vom Schuhkarton bis zum Modell aus dem 3D-Drucker kann alles dabei sein – die Karnevals-Begeisterten können ihrer Kreativität also freien Lauf lassen. Es muss nur so handlich sein, dass es noch problemlos transportiert werden kann. Nach Karneval bekommt dann jeder seinen Teil des Rosenmontagszugs wieder zurück.

Die örtlichen Kindergärten haben bereits Interesse an der Aktion gezeigt, aber auch Cliquen und Firmen sind herzlich eingeladen, beim Miniatur-Rosenmontagszug dabei zu sein. Und wer weiß – vielleicht entsteht daraus der kleinste und zugleich längste Rosenmontagszug aller Zeiten. Weitere Informationen zur Teilnahme beim Elferrat oder im Internet unter www.karnevalisten-medebach.de sowie auf Instagram und Facebook.