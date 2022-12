Medebach hat jetzt auch einen Pizza-Automaten: Hier steht er

Medebach. In Medebach gibt es jetzt, wie schon in Brilon einen Pizza-Automaten, der jeden Tag rund um die Uhr Pizza macht. Sie ist in vier Minuten fertig.

Ob in der Mittagspause, auf der Autofahrt oder nach der Party - Pizza geht einfach immer! Doch woher nehmen, wenn die nächste Pizzeria zu weit entfernt ist oder bereits zu hat? Im Glindfelder Weg 1 in Medebach gibt es nun die Lösung: einen Pizzaautomaten. Hier können sich Hungrige zu jeder Tages- und Nachtzeit eine leckere Pizza kaufen. Die ist in nur vier Minuten mit dem Spezialofen fertig gebacken und kommt heiß und in einem Pizzakarton verpackt aus dem Automaten.

Pizza für alle

Besucher des Supermarktes, Familien beim Wochenendausflug oder Partyheimkehrer - für sie alle gibt es ein vollkommen neuartiges und natürlich leckeres Genuss-Erlebnis.

Unter 10 Euro kosten die Pizzen aus dem Automaten. Und mit verschiedenen Sorten von Margherita über Salame bis Piccante Calabrese ist für jeden etwas dabei.

Test bestanden

Die Gäste der ersten Pizzaautomaten an verschiedenen Orten in Deutschland, haben die Pizza schon ausgiebig getestet. „Ich war ehrlich gesagt positiv vom Geschmack und dem Teig der Pizza überrascht. Wenn ich das nächste Mal einen solchen Automaten sehe, werde ich mir definitiv wieder eine Pizza gönnen“, erzählt ein Besucher aus Dänemark.

Der Pizzaautomat ist ab sofort öffentlich und 24/7 zugänglich. Weitere Pizzaautomaten befinden sich an vielen Standorten in Deutschland. Unter anderem in Würzburg, Arnsberg, Berlin und München, in Hilpoltstein, Himmelkron und Asbach-Bäumenheim, in Donauwörth sowie am Tesla Supercharger in Endsee.

